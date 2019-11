„Generaţia Tech” se lansează la Oradea

În cadrul lansării de la Oradea va fi prezent Paul Apostol, fondatorul „Digital Nation”. Vor mai fi prezenţi reprezentanţi ai comunităţii regionale de business, membri ai consiliului local şi Primăriei Oradea, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ şi societăţii civile, tineri din Programul „Generaţia Tech” şi echipa „Digital Nation”.

Nu mai puţin de 1.000 de tineri din judeţele Neamţ, Alba şi Bihor, cu vârste cuprinse între între 15 şi 24 de ani, au aplicat pentru programul „Generaţia Tech”, susţinut de Google. Investiţia totală în primele 12 luni în „Generaţia Tech” este de 500.000 de dolari şi este posibilă datorită unui grant pe care Google.org îl oferă „Digital Nation”.

„Derulăm un proiect naţional, în care lucrăm cu tinerii să înveţe competenţe digitale, competenţe de viitor. «Digital Nation» se concentrează pe oraşe medii şi creăm centre de tehnologie astfel încât tinerii să poată să înveţe aplicat şi să lucreze pentru antreprenorii din regiune. Noi considerăm că generaţiile tinere care vor învăţa să lucreze bine cu tehnologia pot adăuga o accelerare a acestui fenomen, iar România are capacitate extraordinară la nivel IT şi putem să o distribuim, să nu mai fie doar în trei oraşe, Bucureşti, Cluj şi Iaşi, ci să o distribuim în mai multe”, a declarat Paul Apostol, la deschiderea programului „Generaţia Tech” la Alba Iulia.

Pentru primul an, proiectul-pilot se derulează în Piatra Neamţ, Alba Iulia şi Oradea, urmând ca anul viitor să se extindă în alte minimum cinci oraşe, tot din zona medie, care încă nu au fost selectate.

„Au aplicat 12 oraşe în primul an, am ales trei, iar pentru următorul an au prioritate oraşele care au aplicat deja”, a precizat Apostol.