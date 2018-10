George Lucian, orădeanul cu cel mai vizionat concept de yacht din lume

Ultimul lui proiect, Roswell, a atras atenția unui investitor, care îi va finanța o machetă, care va fi expusă la Monaco Yacht Show, cea mai mare expoziție de yachturi din lume.

Fiul Președintelui Uniunii Naționale a Patronatului Român, Ioan Lucian și al avocatei Florina Faur locuiește de 6 ani la Monaco, unde lucrează într-o firmă de asigurări pentru superyacht-uri. S-a angajat acolo după ce a făcut o călătorie pe mare în jurul lumii. Anul trecut, cu proiectul său de design „Îndrăznește să visezi- Dare to Dream” a dat lovitura în plan mondial. George a mărturisit la emisiunea „La Măruță” că desenează de când se știe. Și că are o obsesie pentru vapoare, pentru yacht-uri.

„La școală generală desenam, în liceu desenam, în facultate desenam. Mereu desenam yachturi. S-a întâmplat la un moment dat ca un proiect să-mi placă mai mult decât altele. Niște prieteni din București m-au ajutat să fac randări- design 3D. Am cerut un feed back unor prieteni. Mi-au spus să-i las cu prostiile mele. Exact așa mi-au spus. Am trimis proiectul, de pe adresa mea de email din copilărie, ca să nu aibă nici o legătură cu locul în care lucrez acum, pe cinci adrese de email. Mă numeam part time artist. Deci nici măcar full time. Am trimis proiectul fără prea multe speranțe. Speram să fiu publicat în 1-2 reviste. A fost o adevărată explozie. M-au publicat toate revistele, în toate limbile pământului. Am fost prezent cu acest proiect pe FOX News, BBC News, Yahoo News. Inclusiv în braille, în Daillybraille…. A devenit cel mai vizionat concept de yackht din lume, și a fost catalogat unul dintre cele mai bune design-uri de transport din lume în 2017”, a explicat George Lucian.

Peste tot, în toată lumea George Lucian a fost catalogat drept un vizionar. De doi ani dă interviuri, săptămânal, în toată lumea.

„Specialiștii m-au numit vizionar. Eu doar asum acest apelativ. Eu mi-am dorit doar ca proiectul meu să fascineze. Proiectul «Îndrăznește să visezi» e reprezentativ pentru cum gândesc eu. Și eu, când eram mic mă uitam la design-uri de yacht-uri pe internet și mă întrebam cine le-a făcut. Acum, conceptul meu este viral pe internet. Toți specialiștii din industria în care lucrez l-au văzut. După ce am trimis proiectul de pe o adresă no name, CNN m-a sunat și am fost pe pagina lor CNN dot.com cea mai vizionată pagină de știri din lume, timp de o lună”

Cum s-a născut acest proiect?

„Mă jucam cu programul cu care desenez eu yachturi. Sunt pasionat și de zepelin. Am suprapus un zepelin peste platforma de yacht și a ieșit acest concept”, mărturisește George.

Întrebat dacă s-ar putea produce un asemenea yacht, George estimează că proiectele lui sunt la limită: „Este la limita imaginației și a tehnologiei, spune George. Dar nu știi cum evoluează tehnologia. Primele două proiecte sunt la limită, dar cel mai recent proiect e nominalizat la Premiile Internaționale Yachting și Aviație, ale căror gală va avea loc la Veneția în 2019. Proiectul e nominalizat alături de proiectele celor mai mari designeri ai lumii care nu au avut atâta publicitate câtă am avut eu”, a precizat orădeanul.

Lifestyle și lux

George Lucian e mai cunoscut în plan internațional, dar nici presa din țară nu a trecut cu vederea realizările tănărului. Ziarul Financiar a premiat cele mai importante nume din industria de lifestyle şi lux, în cadrul Galei „După Afaceri”, eveniment anual aflat la IX-a ediţie.

Premiul pentru Avangardă i-a fost acordat lui Lucian George, pentru revoluţionarea industriei de yachting. Numele orădeanului apare în cadrul acestui eveniment alături de cel al Companiei Samsung, pentru telefonul Galaxy Note 9, care a primit premiul pentru categoria IT&C. Și de cel al mărcii Lamborghini, premiată pentru modelul Urus. George își expune lucrările de artă într-o galerie permanentă din Monaco și expune La Art Gallery Monaco.