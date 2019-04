Gloanțe în geamul de la magazinul soției prim procurorului Viorel Gavra

Mariana Gal a sunat la 112 în jurul orei 23:00 și a cerut ajutor după ce a văzut urme de gloanțe în sticla ferestrei.

Polițiștii de la Arme și Explozivi au mers la fața locului, au constatat urmele lăsate de gloanțe și au găsit două biluțe metalice pe jos.

După primele informații, se pare că autorul a tras cu o armă neletală, probabil cu un arisoft. Cert e că femeia se teme din moment ce a și depus sesizare la Poliție.

,,Am mers sa verific daca sunt inchise usile si am descoperit geamul spart. Am sunat imediat la 112 pentru ca imi era frica si sa ies din cladire. Ma gandeam ca ar putea fi pe undeva pe acolo, pititi. Am facut plangere pentru distrugere si amenintare. Am facut mentiune ca viata mea este in pericol, ca nu ma simt in siguranta nici in trafic”, a declarat Mariana Gal.

Mai mult decat atat, femeia sustine ca zilele trecute a primit un telefon de la un necunoscut care i-ar fi spus: ,,traieste-ti viata bine, pentru ca mai ai cateva zile de trait”. ,,Am fost urmarita in trafic, am constatat ca e mereu acelasi individ. La un moment dat era sa ma loveasca. Am avut inspiratia sa trag de volan. Altminteri, astazi poate nu eram”, a mai spus femeia.

Aceasta banuie ca toate cele care i se intampla ar avea legatura cu o marturie depusa la Cluj, intr-un dosar de-al sau. ,,Am o simpla banuiala. Pe domnul procuror Ciprian Man. Am avut un martor intr-un dosar pentru marturie mincinoasa. Acesta a facut declaratii, in 2018, intr-un dosar ce se afla pe rol la Cluj. De atunci, omul este hartuit. L-au cautat si in Ungaria ca sa vada de ce si-a facut acolo domiciliul. Iar eu, de doua saptamani sunt urmarita si in trafic. Am reusit sa il vad pe individ. Este acelasi. La intersectii este in spatele meu. Nu o data a vrut sa imi loveasca masina”, a mai declarat Mariana Gal.

Biroul de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Bihor a transmis că s-a depus plângere pentru distrugere și amenințare.

Joi, 4 aprilie, în jurul orei 23:00, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a fost sesizat în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112 de la o femeie de 55 de ani, din municipiul Oradea, că, în perioada 3 – 4 aprilie, ora 23.00, persoane necunoscute au distrus peretele din sticlă de la intrarea într-o societate comercială (clădire de birouri) din Oradea.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor s-au deplasat cu operativitate la fața locului și, în urma cercetărilor efectuate, au constatat că peretele din sticlă din exteriorul clădirii prezintă patru orificii cu diametrul de 5 mm. În apropierea clădirii, au fost descoperite două bile din metal, cu același diametru, care urmează să fie supuse expertizării, pentru a se stabili tipul și proveniența acestora.

Cercetările sunt continuate de Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și amenințare, în urma plângerii formulată de orădeanca de 55 de ani. La finalizarea cercetărilor, în funcție de rezultat, vor fi dispuse măsuri legale în consecință, a transmis Poliția Bihor.

Amintim că Mariana Gal a primit trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, dosar instrumentat de DNA Oradea. Gal a fost acuzată că i-a promis prietenei sale Rodica Mangra că va interveni pe lângă prim procurorul Gavra într-o cauză cu escrocherii imobiliare. În primă instanţă, Mariana Gal a fost achitată, dar decizia a fost apoi atacată la Curtea de Apel Cluj, acum câțiva ani.

Amintim și că Gavra a fost dat jos din funcția de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ulterior a fost exclus din magistratură.