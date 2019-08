Grâu „bolnav” şi fără preţ

Fermierii bihoreni se confruntă cu cea mai gravă infestare a grâului din ultimii 30 de ani. Dacă anul trecut grâul se vindea cu 67 de bani/kg, acum fermierii se bucură dacă pot să vândă cu 50 de bani/kg. În plus sunt și fermieri care au proiecte europene şi au stipulate anumite clauze pe care nu le pot respecta din cauza bolii care a lovit culturile.

Cu toate că întreaga zonă de vest a ţării se confruntă cu această problemă, autorităţile spun că nu pot veni în sprijinul păgubiţilor cu ajutoare. „Dacă eram regionalizaţi se puteau acorda ajutoare.

Dar pentru că în zona Crişana cultura de grâu este afectată în proporţie de 40% iar la nivel naţional este de 6% nu se poate interveni cu ajutoare. În acest fel se pierd multe fonduri europene”, ne-a spus Nicolae Hodişan, directorul Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Bihor.

Molimă

Fuzarioza spicelor de grâu este una dintre cele mai păgubitoare şi periculoase boli ale cerealelor păioase. Pe lângă pierderile mari de producţie, boabele fuzariate conţin deoxinivalenol (DON), o micotoxină extrem de periculoasă pentru viaţa animalelor, dar şi a omului. Această toxină mai este denumită şi vomitoxină.

Metabolizarea vomitoxinei se face la nivelul tubului digestiv, iar simtomele sunt specifice tulburărilor gastrice.

Animalele care reacţionează negativ cel mai puternic la această micotoxină sunt cele monogastrice. Porcii care vor consuma totuşi furaj care conţine vomitoxină vor scădea în greutate datorită consumului redus de hrană.

Alte simtome tipice vor fi vărsaturile, diareea, hemoragie, avort. Păsarile vor face ouă cu o greutate mai mică şi cu coaja mai subţire. De asemenea, acestea vor consuma mai puţin furaj şi vor scădea în greutate. Un alt efect negativ ar fi faptul că păsările vor fi mult mai expuse bolilor.

Animalele rumegătoare cum sunt vacile şi oile vor mânca foarte prost furajul, se vor semnala scăderi în greutate, iar la animalele în lactaţie se vor semnala scăderi în ceea ce priveşte cantitatea de lapte.

Oamenii care consumă produse dintr-o făină care conţine acest tip de micotoxină vor semnala simtome de greaţă, febră, dureri de cap şi vărsături. Pe lângă marile pierderi din punct de vedere calitativ, fuzarioza spicelor de grâu produce mari pierderi şi în ceea ce priveşte producţia.

Pierderi

„Dacă anul trecut am vândut grâul cu 67 de bani/kg, acum am fost extrem de fericit că o firmă din Arad mi-a achoziţionat producţia cu 50 de bani/kg. Deşi am făcut trei tratamente, grâul tot s-a îmbolnăvit. Am avut parcelă la care am făcut şi un singur tratament, dar am observat că gradul de infestarea a fost stabilit mai mult în funcţie de soiul de grâu decât de numărul de tratamente efectuate”, ne-a spus Ştefan Pop un fermier care a însămânţat 300 de hectare cu grâu în zona Tinca.

Cu situaţii deosebite se confruntă şi agricultorii care au accesat proiecte europene. Este cazul bihoreanului Adrian Coita din Diosig. În cadrul proiectului, în valoarea de 326.000 euro, o clauză stipulează că este obligat ca jumătatea din producţie să fie valorificată prin organizaţiile interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare (OIPA).

„Problema este că în urma atacului de fuzarioză nu pot să respect acesta clauză, pentru că nimeni nu-mi cumpără grâul bolnav. Astfel risc sancţiuni”, se plânge fermierul. Adrian Coita precizează că a efectuat trei tratamente, dar degeaba. Toată producţia a fost infestată.