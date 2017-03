Greșeală în proiectarea autostrăzii Cluj – Oradea. Un tronson trecea printr-un sat

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe a emis în regim de urgență certificatul de urbanism pentru sectorul de autostrada Gilău-Mihăiești.

Certificatul a fost emis ca urmare a cererii formulate în acest sens de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi vizează terenul situat în judeţul Cluj, în intravilanul şi/sau extravilanul localităţilor Viştea, Nădăşelu, Şardu, Sînpaul, Mihăieşti şi Topa Mică, din comunele Gîrbău şi Sînpaul ce urmează a fi traversate de acest sector al autostrăzii.

„Având în vedere importanţa deosebită pe care acest sector de autostradă o are atât pentru dezvoltarea judeţului Cluj, cât şi pentru întreaga regiune, am analizat şi semnat, în regim de urgenţă, această solicitare. În acelaşi timp însă, am acţionat în aşa fel încât să fie adoptată soluţia care generează cele mai mari beneficii şi care presupune cele mai mici inconveniente pentru locuitorii din zonă şi pentru comunităţile clujene vizate” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Certificatul de urbanism semnat de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj solicită şi impune o serie de condiţii, precum cele referitoare la:

Relocarea traseului autostrăzii de la km 12+200 până la km 15+080 înainte de intrarea în satul Şardu, între sat şi DN1F (există spaţiul necesar), în scopul evitării traversării printre case, deoarece proiectarea s-a făcut utilizându-se hărţi mai vechi de anul 1970, în care cartierul Sinistraţi nu apărea;

Se solicită ca în Proiectul Tehnic să fie prevăzută o zonă de servicii la km 17+800, zonă care în Studiul de Fezabilitate apare ca parcare de scurtă durată;

Se va asigura continuitatea tuturor drumurilor de acces la terenurile agricole, păduri şi păşuni de pe o parte pe alta a autostrăzii, astfel încât activitatea şi locuirea în zonele afectate să fie afectate la minim;

Se va proiecta o distanţă mai mare faţă de case cu minim 10-30 m, în segmentele următoare: de la km 16+200-16+300; km 19+080-19+580; km 20+400 – 20+500;

Se solicită elaborarea studiilor geotehnice suficient de laborioase pentru a se adopta soluţiile tehnice adecvate.

Autostrada A3 Borș – Suplacu de Barcău

Tronsonul Gilă – Mihăiești, cu o lungime totală de 18,3 km, va fi construit de Asocierea IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SpA – S.C. VIAPONTE ROM S.R.L. Tronsonul va asigura legătura cu sectorul 3B Mihăieşti – Suplacu de Barcău. La km 17+800 este prevăzută execuția a câte o parcare de scurtă durată pe fiecare parte a autostrăzii.

Durata contractului este de 18 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare şi 12 luni durata de execuţie a lucrărilor.

Sectorul de autostrada Borș – Suplacu de Barcău este în continuare în aer după ce spaniolii de la Corsan au cerut rezilierea contractului. În cel mai bun caz tronsonul bihorean de autostradă va fi relicitat în trimestru al doilea din acest an.