Greu la mate la gimnaziu și cu proba obligatorie la liceu

S-au încheiat simulările la BAC și la Evaluarea Națională. În urma rezultatelor, conform datelor de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), elevii bihoreni din calsele terminale (a VIII-a, a XI-a şi a XII-a) s-au prezentat binișor.

La Evaluarea Națională cele mai slabe reazultate s-au înregistrat la matematică, unde din 4.698 de elevi prezenți, 3.020 (64,40%) au luat note sub 5, iar 1.669 (35,60%) note peste 5 și s-au înregistrat 26 de note de 10.

În schimb, la limba și literatura română elevi s-au descurcat mai bine. Din cei 4.713 elevi prezenți, 2.860 (60,69%) au luat note peste 5 și s-au acordat 3 note de 10. La limba şi literatura maternă s-au prezentat 987 de elevi, din care 340 (34,44%) au avut note sub 5, iar 647 (65,56%) note peste 5.

În ce privește examenul de simulare la Bacalaureat, cei din clasele a XI-a s-au descurcat mai greu la proba obligatorie a profilului, unde, din cei 3.830 de elevi prezenţi, 2.094 (51,55%) au luat note sub 5, iar 1.736 (48,45%) note peste 5 și s-au înregistrat 11 note de 10. La limba și literatura română s-au descurcat un pic mai bine. Din cei 3.893 de elevi prezenţi, 1.800 (44,31%) au avut note sub 5, iar 2.093 (55,69%) peste 5 și s-au acordat 8 note de 10. În ce privește limba şi literatura maternă, aici din cei 575 de levi prezenţi, 176 (29,33%) au luat note sub 5, iar 398 (70,67%) note peste 5.

La clasa a XII-a liceeni s-au descurcat mai bine la limba și literatua română unde, din cei 3.861 de liceeni prezenți, 1.499 (38,82%) au luat note sub 5, iar 2.362 (61,18%) peste 5. În schimb au avut probleme la proba obligatorie a profilului, unde din cei 3.794 de elevi prezenţi, 1.790 (47,17%) au luat note sub 5, iar 2.004 (52,83%) peste 5 și s-au înregistrat 24 de note de 10.

La proba la alegere a profilului şi specializării, din 3.718 de liceeni prezenţi, 1.361 (36,6%) au avut note sub 5, iar 2.357 (63,4%) peste 5 și s-au acordat 28 de note de 10. Din cei 616 elevi prezenți la proba de limba şi literatura maternă, 156 (25,32%) au luat note sub 5, iar 460 (74,68%) peste 5 și s-a înregistrat doar o notă de 10.

În comunicatul ISJ Bihor se arată că „notele obţinute vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, prin şedinţe cu părinţii şi la nivelul consiliului profesoral.

În urma acestor analize fiecare unitate de învăţământ va trebui să întocmească un raport pe care să îl înainteze Inspectoratului. La unităţile de învăţământ unde s-au înregistrat rezultate slabe, raportul va trebui să includă şi un plan de acţiune pentru remedierea deficienţelor apărute”.