HOLX by Ramon, Arikan şi BioDry participă la OradeaExpo

În 1998, Ramon Suciu, un om de afaceri din Oradea, a înființat o companie care a ajutat orădenii să-și procure mai repede și mai ușor produsele STIHL (cel mai mare producător de utilaje forestiere din lume). El avea ceva experiență în domeniu înainte să-și înființeze firma. În 2004 și-a deschis propriul magazin, care timp de zece ani a mers foarte bine.

În acest timp el a devenit și distribuitor al produselor Viking, care sunt unele dintre cele mai bune produse de grădinărit din lume.

În anul 2014 i-a venit ideea să-și deschidă un showroom, iar în 2017 visul lui a devenit realitate. Acum, pe Calea Clujului nr. 40A, găsiți unul dintre cele mai frumoase showroom-uri STIHL din Europa, care s-a deschis cu ajutorul și suportul STIHL România.

Toth Csaba, team leader pe vânzări al STIHL România, a declarat că HOLX este cel mai frumos magazin STIHL din România și al 5-lea ca suprafață. Magazinele STIHL România au ajuns să fie peste cele din Germania ca aspect.

La HOLX găsiți peste 80 de modele de utilaje STIHL și Viking, stocuri de produse și piese de schimb și, binențeles, un service autorizat, dacă aveți probleme cu produsele din cele două game. Mai multe detalii pe Calea Clujului nr. 40 A și pe www.holx.ro.

Arikan

Arikan – „Siguranță – Control – Confort în casă nouă”. Pentru majoritatea celor care își construiesc sau își renovează o casă sau un apartament, le sunt evidente anumite dotări must have. Confortul se rezumă, poate, la elemente de mobilier, la încălzirea în pardoselă, la aer condiționat, o poartă sau ușă de garaj automată, iar prin asigurarea securității se mulțumesc cu un sistem de alarmă sau supraveghere video.

Cei care de curând s-au mutat în casă nouă și au investit în diverse sisteme la modă își aduc aminte ce au simțit când un tehnician a venit să le predea instalația (sistemul) cu o nouă telecomandă, cum s-au gândit: oare unde-mi este caietul pe care mi-am notat instrucțiunile de utilizare a fiecăruia dintre ele? Oare ele mă servesc pe mine, sau eu le deservesc pe ele? Oare aș putea avea o singură telecomandă cu care să controlez totul? Ce bine ar fi dacă casa ne-ar ști obiceiurile și s-ar adapta la specificul familiei!

„Încă tindem să credem că sistemele de casă inteligentă sunt de domeniul SF sau sunt extrem de scumpe. Demult nu mai este așa! Închipuiți-vă că noaptea vă treziți, mergeți să verificați ceva în camera copilului, iar luminile sunt pornite la intensitate scăzută, ca să nu vă deranjeze și să nu trezească copilul, iar când sunteți plecați în vacanță casa se comportă ca și cum ați fi acasă, lumini – jaluzele – muzică – grădina – totul funcționează ca să nu le dea idei persoanelor răuvoitoare. Închipuiți-vă că TOATE device-urile din locuință sunt la un deget distanță și pot fi controlate simplu din telefonul dumneavoastră dintr-o singură aplicație, oriunde sunteți în lume”, spun reprezentanţii Arikan.

BioDry

BioDry este o tehnologie inovatoare, care elimină definitiv cauza umidității din zidurile casei. Aveți probleme cu umiditatea din pereți? Zugrăveală decojită, tencuială căzută, mucegai? Ați încercat toate metodele, dar problema tot revine? Soluția definitivă este BioDry!

Informaţii pot fi obţinute la:

https://www.facebook.com/biodryromania/

26 de firme la „OradeaExpo”

„OradeaExpo – Târg de Rezidenţiale, Construcţii, Instalaţii şi Decoraţiuni” este un nou eveniment de anvergură organizat de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro. Acesta va avea loc în 8 şi 9 iunie 2019 la Era Park. Evenimentul este destinat dezvoltatorilor de cartiere rezidenţiale, producătorilor de materiale de construcţii, izolaţii şi instalaţii, firmelor de amenajări şi decoraţiuni interioare şi exterioare, precum şi celor de grădinărit, de scule şi utilaje, de design, dar şi celor de intermedieri imobiliare.

La „OradeaExpo” s-au înscris 26 de firme. Este vorba despre: BU BU Bucătarul Burlan (grătar plită portabil, reversibil), Holx by Ramon, Anastasia Residence, Dekoart Ceramic, Deve Prodexim, Mobexpert, Motoutilaje Brumă, Victoria Rezidenţial prin Casa Regal Imobiliare, Matros, Riwowi, Agrisorg, Alcas Italia, Happy Pool, SculePrime.ro, Leroy Merlin, Kinetic Body, Master Garden, Arikan, Instal Casa, Imperial Glass, Porcelanosa, Sophia Oradea, Casa din Chirpici, Termoflux, ShopExpert şi BioDry.

După cum s-a demonstrat, avem cea mai bună promovare atât pe print, cât şi pe online. Participanţii la „Oradea Job Expo” au fost foarte mulţumiţi, astfel încât ne aşteptăm ca şi participanţii la „OradeaExpo” să fie la fel de mulţumiţi.

Firmele înscrise la eveniment beneficiază de reclamă în Jurnal Bihorean, Bihari Napló şi Jurnal Bihorean Plus, dar şi pe Bihon.ro şi Erdon.ro. De asemenea, participanţii la „OradeaExpo” vor fi promovaţi pe paginile de facebook ale Jurnalului Bihorean, Bihari Naplo, Bihon şi Erdon.