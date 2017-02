Hrană, relaxare şi linişte pe veci de la Administraţia Domeniului Public

Administraţia Domeniului Public (ADP) SA Oradea îi hrăneşte pe orădeni, le asigură siguranţă, le oferă relaxare şi, mai apoi, linişte pe veci în Cimitirul Rulikowski. Servicii complete. Cel puţin aşa susţine directorul general al ADP, Liviu Andrica.

„ADP Oradea dă de mâncare populaţiei municipiului Oradea, prin cele şapte pieţe. Le asigurăm siguranţă, adunând câinii de pe străzi. Îi relaxăm şi îi distrăm prin Grădina Zoologică, aquapark şi Ştrandul Ioşia. Şi pe cei care s-au săturat de toate îi ducem într-un loc cu verdeaţă unde nu este nici durere nici întristare”, a enumerat, mai în glumă, mai în serios, activităţile desfăşurate de ADP Oradea, Liviu Andrica. Afirmaţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat bilanţul pe 2016 şi planurile pentru 2017.

Investiţii 2016

„Anul 2016 a fost un an bun, dar cu o presiune imensă. Mă refer în primul rând la finalizarea lucrărilor la Piaţa Rogerius. Am reuşit să închiriem în tronsonul unu toate spaţiile comerciale. Mai mult, la etaj am reuşit să închiriem cinci spaţii comerciale din cele zece. Doi agenţi economici deja au activitate, iar ceilalţi trei vor începe de la 1 martie 2017”, a precizat directorul ADP.

Una dintre cele mai importante investiţii din anul trecut este amenajarea noului sediu administrativ al ADP, lucrări care se ridică la aproape 600.000 de lei, din surse proprii. Altă sumă, de aproape 277.000 de lei, tot din surse proprii, a fost utilizată pentru amenajările exterioare ale sediului nou.

Parcelarea extinderii Cimitirului Municipal, lucrare finalizată în proporţie de 80%, a costat ADP aproape 670.000 de lei, iar amenajarea împrejmuirilor cimitirului – circa 168.000 de lei. Tot pentru Cimititul Rulikowski au mai fost investiţi peste 31.000 de lei pentru gard şi aproape 6.500 de lei pentru alimentarea cu energie electrică a porţii cimitirului dinspre Cartierul Europa.

Modernizarea Pieţei Nufărul a costat ADP 445.500 de lei, iar împrejmuirea aceleiaşi pieţe – circa 14.350 de lei. O altă sumă importantă, aproape 452.000 de lei a fost cheltuită pentru închiderile laterale ale Pieţei Rogerius, iar circa 341.000 de lei pentru modernizarea Pieţei Cetate. Toate aceste lucrări au fost efectuate din surse proprii.

De la bugetul local ADP a realizat parcarea şi pasajul subteran de la Piaţa Rogerius – circa 15 milioane de lei şi lucrări la parcarea de pe Strada Independenţei – 2,29 milioane de lei (lucrări în proporţie de 25%).

Valoarea lucrărilor şi achiziţiilor din surse proprii ale ADP Oradea în 2016 se ridică la 3.412.351 milioane de lei (circa 758.300 de euro). Valoarea lucrărilor cu bani de la bugetul local este de 20.748.962 lei (circa 4.610.880 euro).

Planuri pe 2017

„Planurile pentru anul 2017 presupun finalizarea lucrărilor demarate, precum şi începerea unor lucrări de investiţii noi, dar, în principal, ne vom axa pe asigurarea condiţiilor necesare creşterii calităţii serviciilor oferite către beneficiari. Unul dintre obiectivele noastre pentru acest an este să nu mai primim subvenţii de la bugetul local pentru funcţionarea subunităţilor din domeniul public”, susţine şeful ADP Oradea.

În acest an ADP Oradea şi-a propus amenajarea noii Pieţe Obor (lucrări în valoare de peste 9,5 milioane de lei), construirea parcării de pe str. Independenţei (circa 21,38 milioane de lei), amenajarea de spaţii comerciale în hala de la Piaţa Cetate (peste 377.520 de lei) şi construirea unui gard la Cimitirul Municipal, în partea dinspre Cartierul Europa (400.000 de lei).

Valoarea lucrărilor şi achiziţiilor proprii propuse de ADP pentru acest an se ridică la peste 1,67 milioane de lei, iar valoarea lucrărilor de la bugetul local, de peste 31 de milioane de lei.

Cea mai mare satisfacţie a directorului Andrica din 2016 este deschiderea aquaparkului, dar spune că nu s-ar mai încumeta la o astfel de muncă.