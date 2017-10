Impuscat mortal la vanatoare

Joi, in jurul orei 19:30, in timpul unei partide de vanatoare, un om a fost impuscat in piept si a decedat. Nu se cunosc inca circumstantele producerii acestui tragic eveniment , dar se pare ca e vorba despre un accident in timpul partidei de vanatoare, iar suspectul este un localnic de 41 de ani, din Galaseni, comuna Magesti.

La fata locului s-au deplasat politistii de la Serviciul Arme, Serviciul Criminalistic, politistii din Alesd si procurorii care coordoneaza ancheta pentru a se stabili exact cauzele accidentului.