Acțiunea a demarat înainte cu circa o săptămână, când fiecare voluntar a adus de acasă alimente, jucării, haine și alte obiecte potrivite de Crăciun și utile familiilor sărace, cu mulți copii. „Giving is the greatest act of grace”, a transmis unul dintre voluntarii SAJ Bihor, care s-a implicat în acțiunea de colectare de cadouri și înmânare a lor.