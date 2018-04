In-Fusion, fuziune muzicală tată-fiu

Oradea este primul oraş pe lista turneului de promovare a albumului In-Fusion, material discografic creat de Călin Pop, solistul trupei „Celelalte Cuvinte”, şi fiul său, chitaristul Marius Pop, şi lansat la Soft Records în 30 iunie, la aceeaşi casă de discuri la care au fost scoase şi albumele solo ale lui Călin Pop.

Concertul va avea loc vineri, 27 aprilie, de la ora 21:00, la Bistro Blues Caffe. Alături de Călin Pop şi Marius Pop vor urca pe scenă Oliver Zisko – tobe, percuţii (Ungaria) şi Péter Erdély – bass (Ungaria).

Călin Pop spune că „muzica este un schimb de suflete”, iar acest album, In-Fusion, este „o călătorie spirituală între tată şi fiu”, care ne poate duce cu imaginaţia „în locuri nebănuite”.

„A pornit totul de la primul video de pe Youtube, „Jamming”, în 2014. Am mai avut colaborări internaţionale cu mulți străini, şi am zis hai să fac și cu tata una. După ce am realizat video-ul „Jamming” cu el, mi s-a părut că suna ca un intro de album. Aşa că i-am zis: hai să facem un album”, mărturiseşte Marius Pop. Şi s-a născut In-Fusion, cu track-uri trimise de la unul la altul, până materialul discografic a fost finalizat. „Ocupându-mă de producție, Călin îmi trimitea idei și în jurul lor construiam totul. Majoritatea artiştilor fac asta. Nu mai e ca pe vremuri, că îţi trebuia un studio imens. Se poate face totul într-o bucăţică mică numită laptop”, spune Marius. Pe noul album, Călin Pop este pe chitară acustică, iar Marius Pop pe chitară electrică, într-o fuziune de stiluri.

La Oradea vor cânta nouă din cele 11 piese de pe album, cele două care nu se vor auzi vineri în Bistro Blues Caffe fiind cele care sunt cântate împreună de Eduard Santha. Concertul va avea două părţi. În prima parte vor fi cele nouă piese de pe In-Fusion, iar în a doua parte a concertului – care va fi una electrică – se vor cânta piese compuse de Marius Pop din repertoriul vechii lui trupe, M Theory, şi două cover-uri – Herbie Hancock şi Steve Luchater.

Întrebat cum e să lucrezi cu Călin Pop ca muzician şi apoi ca tată, Marius a mărturisit: „E foarte emoționant să lucrez cu tatăl meu, dar în același timp noi ne-am trasat niște graniţe, dincolo de sentimente. Ne criticăm reciproc într-un spirit constructiv. Pentru album asta trebuie să facă profesioniştii, să treacă peste bariera sentimentală”.

Cei care vor fi prezenţi vineri seara la concert vor putea vedea live până unde se interpune bariera sentimentală. Prin prisma auditoriului, cu siguranţă va fi emoţionant şi unic să asişti la un concert tată-fiu, fenomen rar în industria muzicală. După Oradea, următoarele concerte din turneul de promovare vor fi la Timişoara, Braşov şi Sibiu.