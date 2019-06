În Paradisul pierdut a lui Liviu Mihai la Galeriile Carol

Acum, Liviu Mihai expune şi la Oradea în cochetele Galerii Carol. Expoziţia se numeşte “Lost Paradise”, tema fiind aceeaşi cu a lucrării care a dominat “Flux Exhibition”, eveniment găzduit de prestigiosul London Royal College of Art.

Liviu Mihai are un mod aparte de a transmite ceea ce trăieşte, visează sau experimentează. Operele lui Liviu Mihai se nasc din luptele lui interioare. „Marile lupte se dau înăuntrul omului. Acolo se sparg cometele”, mărturisea artistul.

Chiar dacă Lost Paradise abordează un subiect întunecat socio-spiritual imaginea de ansamblu a picturii nu este una sumbră, din contră, e animată, plină de mişcare şi carnaţie cromatică bine aşezată şi are afinitate cu orice cultură care înglobează ideea de Paradis promis.

„Liviu Mihai este un artist narativ care transpune în imagini ideologii sociale, politice sau religioase. Adaptându-se unui sistem deja existent sau – dimpotrivă – creându-și propriul sistem, individul s-a raportat întotdeauna la comunitate, impunându-se ca om al «polisului» sau zoon politikon, precum afirma Aristotel în cărțile «Politicii». Astfel, pentru a putea exista, omul s-a regăsit în utopiile colective care, la rândul lor, s-au născut din ideologii, după cum istoria ne-a dovedit-o în nenumărate rânduri. Dar toate sistemele create de om au degenerat într-un Paradis pierdut. Tocmai acest Papadis pierdut este transpus de Liviu Mihai în opera sa, printr-o recuzită de simboluri a unei mitologii personale sau colective”, spune curatorul Uca Băloiu.

Lucrările lui Liviu Mihai aduc în discuție paradoxuri sociale, politice și religioase. „Liviu Mihai redă simboluri ale societății românești dinainte de 1989, care s-au perpetuat în actualitatea românească. În discursul său artistic, Liviu Mihai aduce în discuție elemente-cheie din societatea comunistă românească, precum elemente simbol ale populismului (bibelourile din porțelan sau carpetele cu teme kitsch) dar și reprezentanți ai sistemului dictatorial românesc, precum Elena și Nicolae Ceaușescu, personaje pe care le ilustrează în mod ironic”, a apreciat galeristul Iulia Deme.

Artistul se află în portofoliul Galeriilor Carol, impunându-se pe scena de artă românească și internațională prin participarea la târguri de artă precum The Other Art Fair London 2017. Tema „Lost Paradise” îl preocupă de câțiva ani, în 2015 fiind prezent la „Flux exhibition”, la London Royal College of Art cu o lucrare din acest subiect amplu. La începutul anului, Liviu Mihai a dedicat o serie de lucrări acestei teme, organizând alături de curatorul Raluca Băloiu, prima expoziție Lost Paradise, la Cuhnia de la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia.„Lost paradise” va fi prezentă în Galeriile Carol Din Oradea, str. Horea nr.57 până pe 31 iulie. Program: luni-vineri, ora 9-16, intrare liberă. Expoziţia este cu vânzare.