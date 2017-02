În plină glorie!, a doua premieră din 2017 a Trupei Iosif Vulcan, inspirată de cea mai proastă solistă de operă

„În plină glorie!”, de Peter Quilter, regia Cristian Ioan (care a condus Teatrul din Oradea între anii 1993-1994), este o comedie inspirată din viața lui Florence Foster Jenkins, cunoscută în istorie ca fiind cea mai proastă solistă de operă din lume.

„Peter Quilter este un dramaturg britanic contemporan consacrat, ale cărui piese au fost montate în teatre renumite din peste 40 de ţări din întreaga lume, printre care Africa de Sud, Canada şi Australia. A fost nominalizat de două ori la Premiile Olivier (Best New Comedy în anul 2006 şi Best New Play în anul 2011), iar debutul său pe Brodway a primit trei nominalizări la Premiile Tony. Una dintre cele mai apreciate opere ale sale este „În plină glorie!”, o comedie inspirată din viața lui Florence Foster Jenkins, cunoscută în istorie ca fiind cea mai proastă solistă de operă din lume. Piesa a fost montată și jucată pe scenele din peste douăzeci de țări din întreaga lume, iar recent a sărbătorit a 2.000-a reprezentaţie internaţională și peste un milion de vânzări de bilete. De asemenea, în anul 2006 s-a bucurat de o nominalizare la Premiile Olivier pentru cea mai bună comedie”, explică directorul artistic al Teatrului Regina Maria, Victoria Balint.

Recital la Carnegie Hall

Florence Foster Jenkins (Gabriela Codrea) reuşeşte, în ciuda lipsei vădite de talent și a ironiilor cu care se confruntă uneori, să susţină concerte de operă cu sala plină și să câștige admirația unor personalități ale vremii. Apogeul carierei sale este marcat de recitalul de pe scena uneia dintre cele mai prestigioase săli de concert din New York: Carnegie Hall. Susținută de câțiva oameni din jur (fie din simpatie, fie din interes), ajutată de capitalul de imagine pe care și-l creează prin finanțarea evenimentelor culturale și de moștenirea pe care o risipește fără opreliști când e vorba de muzică, Florence a devenit o sursă de inspirație, o fâșie de istorie cu note comice, care continuă să fascineze. Spectacolul se bucură de participarea specială a contratenorului Iosif Viktor și de îndrumarea muzicală a compozitorului Ovidiu Iloc și a pianistei Henrietta Varady.

Următoarea reprezentație va avea loc miercuri, 1 martie, de la ora 19:00, în Sala Mare.

Distribuţie:

– scenografia: