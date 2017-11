În top 10 cei mai buni hairstyliști din ţară, dând tendinţe pentru 2020

În finala competiției „Cel mai bun hairstylist din România” au participat 10 concurenți, 5 din Cluj-Napoca, 4 din București și 1 din Oradea. Orașul nostru a fost reprezentat de Zsuzsa Rencsik. Proiectul își propune să descopere și să premieze talentele din noua generație de hairstyliști.

Hairstyliștii sosiți din întreaga țară la Bucureşti au creat coafuri spectaculoase, având tematica Tendințe 2020. Finaliștii și-au dovedit creativitatea și măiestria în realizarea unor coafuri futuriste. Ei și-au prezentat creațiile în fața a peste 300 de invitați, printre care s-au aflat și nume cunoscute din showbiz: Alexandra Ungureanu, Ellie White, Dana Săvuică și Andreea Perju, fashion bloggeri, styliști.

Elemente extravagante

„Concursul «Cel mai bun hairstylist din România» a fost organizat de Yolo Media şi Academia Cristi Pascu. A fost un concurs în trei etape: prima etapă a fost o preselecţie pe bază de poze, unde am participat 83 de coafori din România. Dintre aceştia, am fost 16 oameni pentru semifinală, care era organizată la București. A fost o probă live vopsit – tuns – aranjat cu tema «Festival-Look», unde am făcut un bob clasic cu elemente extravagante, cum ar fi undercut din spate, unde am pictat motive tribale. Ca şi gamă cromatică am folosit culori reci: un blond platinat cu accente de lavandă și limoncelo în zona de breton şi la conturul feţei, pentru a scoate în evidență trăsăturile modelului meu! Ca şi styling, am mers pe varianta de a scoate în evidenţă undercut-ul. În finala care a avut loc pe 14 noiembrie am mers 10 oameni, din care eu m-am calificat de pe locul VI. Abordarea pe care am avut-o în finală a fost cu totul alta decât în semifinală. În viziunea mea, în 2020 ne vom întoarce spre natural. Am folosit culori foarte senzuale: un arămiu natural, cu accente de roz-bronz şi un verde. Am mers pe naturalețe! Nu am fost între primii trei, dar a fost o experienţă foarte bună pentru mine, am învățat foarte mult în această competiţie. Și într-un fel sunt mândră că am putut să ajung până în finală, singura din Oradea. Vreau să mulţumesc pentru ajutor modelelor mele, Kiss Henrietta şi Kiss Izabella, pentru vestimentație vreau să-i mulţumesc Cristinei Breteanu, iar lui Toro Yvette Vanessa pentru machiaj. Iar pentru susţinere, Salon Provocateur şi familiei mele”, a spus Zsuzsa Rencsik.



Cel mai bun hairstylist din România 2017 a fost primul eveniment de acest tip prezentat exclusiv pe social media, finala – prezentată de Carmen Brumă – fiind transmisă Live pe pagina de Facebook și având o audiență de peste 200.000 de Total People Reach.