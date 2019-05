Inaugurare civilă: momentul dezvelirii statuii Regelui Ferdinand, fără armată

Primul eveniment al zilei de 23 mai a fost cel din Cetate. În prezenţa Pricipelui Radu al României, joi au fost vernisate la Muzeul oraşului Oradea – Complex culural expoziţiile „100 de ani de la vizita familiei regale la Oradea” și „Regina Maria, un veac de inspirație”.

Inaugurarea statuii regelui Ferdinand I din Piața Unirii a fost marcată de conflictul iscat între primarul Ilie Bolojan și ofițerii superiori orădeni, pe fondul mutării statuii lui Mihai Viteazul. Nu doar că nu și-a făcut apariția nicio uniformă, dar de la evenimentele oficiale au lipsit și muzica militară și obișnuita paradă, cu prezentarea onorului. Cum absentă a fost și opoziția politică locală.

Au participat, însă, principele Radu, episcopii ortodox Sofronie Drincec și greco-catolic Virgil Bercea, primarul Ilie Bolojan cu viceprimarii Mircea Mălan și Florin Birta, senatorul Cornel Popa, deputatul Ioan Cupșa și alți lideri politici de prin instituțiile publice.

După sfințirea monumentului, cearșaful a căzut de pe inscripția cu numele Regele Ferdinand I Întregitorul, tras de autorul lucrării, sculptorul Florin Codre.

Principele Radu a salutat orădenii și și-a declarat „emoția și admirația pe care o avem față de comunitatea dvs, pentru extraordinarul gest pe care îl faceți azi. Nu numai că puneți la loc statuia regelui Ferdinand în chiar ziua în care, acum 100 de ani intra pe poarta acestui important oraș dar și pentru că o faceți dând un excepțional exemplu de patriotism și memorie unor vremuri care sunt aproape lipsit de aceste virtuți”.

Istoricul Nicolae Noica, nepotul filosofului Constantin Noica, a pus în cadru imaginea regelui, celui căruia i-a fost prorocit „ori să se încoroneze la Alba Iulia ori să moară pe câmpia de la Turda”.

Unind trecutul cu prezentul, istoricul a ținut să li se adreseze celor care consideră că inauguarea de la Oradea are o prea puternică valență electorală: „le amintesc că atunci când regele Ferdinand a venit în vizită la Oradea nu avea de unde să știe că peste 100 de ani se vor fixa alegeri europarlamentare în 26 mai, cici sunt convins că atunci și-ar fi schimbat data vizitei”.

Primarul Bolojan a început intervenția la microfon cu o explicație: „cel mai important moment din istoria noastră este Marea Unire de la 1918, tot ceea ce este azi este o cauză a ceea ce s-a întâmplat atunci. Și atunci, puteam noi marca Centenarul găunos, fără ca cei care au pus o piatră de temelie la România modernă să aibă locul lor care li se cuvine inclusiv în orașul Oradea?”

Boicot

S-a referit apoi la ciudățenia absenței militare din piață: „sunt convins că armata celestă defilează azi. Ostașii, generalul Moșoiu, ei defilează. Ne putem supăra pe unii sau pe alții, pe un guvern sau pe altul, dar pe țara noastră nu ne putem supăra niciodată. Ne putem supăra pe un om trecător într-o funcție sau alta dar pe Armata Română nu ne vom supăra niciodată. Ea defilează!”.

De altfel, chiar înainte de momentul public, viceprimarul Birta Florin a comentat situația boicotului inițiat de cadrele militare, acuzând că „falsul patriotism decide ca armatei să i se interzică să participe la manifestări prin care ne onorăm înaintașii și chiar pe cel care a fost comandant suprem al armatei române întregitoare: regele Ferdinand al României”.

A mai punctat cum „după decizii luate și reevaluate, armata are interzis sa participe la manifestări”. „Există toate premisele să credem că decizia este una politică, mizerabilă și delirantă, doar pentru că Oradea are un primar liberal, pentru că orădenii știu sa facă diferența și pentru că patriotismul in PNL nu este unul de fațadă și nici ipocrit . Repet, despre eveniment se știa de două luni, au fost decizii care în ultimele 24 de ore s-au schimbat de trei ori…asta spune tot!!!! Cinste veșnică Armatei României și Rușine veșnică ipocriților care sper sa fie sancționați și pentru acest gest dezonorant de a împiedica să ne cinstim demnitatea de români”.

La eveniment au participat și aproximativ 300 de orădeni, care au sfidat ploaia ca să asiste la inaugurare statuii.