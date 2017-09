Înconjurul lumii într-o ceașcă de cafea

Inaugurată la mjlocul lunii iulie, cafeneaua este amplasată în Piața Unirii nr. 5. Față de alte cafenele din oraș, The Spot se remarcă prin personalul calificat, aici fiind angajați nu mai puțin de 4 barista, care îți vor prepara cafeaua în fața ta în timp ce îți vor povesti cu pasiune despre orgininea boabelor. „Nu avem secrete, arătăm clienților tot ce facem. Nu avem tejghea înaltă pentru că vrem ca clienții să vadă modul nostru de lucru. Pe cei mai curioși dintre ei îi invităm în bar pentru a descoperi din secretele preparării unei cafele”, precizează barista Iulian Ionuț Florea.



Ionuț este barista califcat de doi ani de zile, însă se află în domeniu de zece ani. S-a remarcat prin modul lui de a face o cafea bună, iar de atunci continuă studiile pentru a se specializa în arta cafelei. Pe lângă el, alți trei barista lucrează la The Spot.

The Spot se evidențiază și prin diversitatea soiurilor de cafea, acestea urmând a fi schimbate constant.

Pe lângă personalul calificat în prepararea cafelei, calitatea boabelor este unul dintre cele mai importante lucruri. Nici la acest capitol The Spot nu face rabat, „folosim cafea de specialitatea cu note de minim 80 (din 100) despre care știm toate detaliile: altitudine, țara de proveniență, fermierul, etc. Actualmente avem pe râșniță o cafea din Etiopia, iar după ce aceasta se va termina urmează o cafea din Mexic”, spune Ionuț.

La The Spot vei putea găsi și specialități pe bază de cafea cu siropuri naturale, preparate direct în locație. Din meniu nu am putut să nu remarcăm cafeaua cu anason sau orange cappuccino, acesta din urmă devenind în scurt timp unul dintre cele mai apreciate produse. Și cum timpul nu ne permite în fiecare zi să savurăm o cafea într-un local, The Spot oferă și posibilitatea de a lua băutura la pachet (coffee to go).

