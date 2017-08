Infuzie de 15 milioane lei în Lotusul turismului românesc

Singura Primărie din N-V ţării care a reuşit să acceseze fonduri pentru amenajarea infrastructurii unei staţiuni este cea din Sânmartin. Sânmartinul pare să-şi fi găsit catedenţa în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene. O cadenţă pierdută după ce comuna Sânmartin a fost blocată în a accesa fonduri europene în urma unui proiect SAPARD.

„Vin la Primărie după 12 ani de secetă de fonduri europene. Vin pe un mare val de aşteptare şi timpul nu mai are răbdare cu noi, trebuie să ne mişcăm repede şi cu rezultate”, declara primarul Cristian Laza în urmă cu un an, imediat după ce a câştigat alegerile în fruntea celei mai bogate comune din Bihor, dar care, paradoxal , „se bucurase ” de „absorbţie 0 ” în ceea ce priveşte fondurile europene.

Investiţiile private au schimbat mult lucrurile în ceea ce priveşte sintagma de „staţiune îmbătrânită ” atribuită Băilor Felix, iar primarul Cristian Laza şi-a propus încă de la debutul mandatului ca în următorii patru ani investiţiile administraţiei locale să ţină ritmul cu investiţiile private. Cum? Având ca prioritate zero absorbţia de fonduri europene.

Imaginea de bâlci a centrului staţiunii Băile Felix va fi doar o amintire. Aceasta va dispare complet în următorii trei ani. „Trotuarele au fost punctul nostru forte în campanie. Clar, trebuie reamenajat tot centrul staţiunii, căile de acces, legăturile între cele două staţiuni. Şi mă oblig să le rezolv în cei patru ani de mandat”, spunea Cristian Laza anul trecut. Şi se ţine de cuvânt. Astăzi, primarul de Sânmartin va semna contractul de finanţare de aproape 15 milioane de lei pentru amenajarea centrului staţiunii Băile Felix- Lotusul Turismului Românesc.

Proiectul Dezvoltarea Infrastructurii staţiunii Băile Felix, Lotusul turismului Românesc, depus în cadrul POR/2016/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice este singurul câştigător din regiunea de N-V.

Conform city-managerului Primăriei Sânmartin Ciprian Antal doar staţiunile Vatra Dornei şi Covasna au mai reuşit să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii în această sesiune.

„Unul dintre obiectivele acestui program este creşterea numărului mediu de salariaţi în turism. Aşa cum ne-am angajat împreună cu agenţii economici care au semnat pentru acest proiect, numărul salariaţilor va creşte cu 20% , în urma investiţiilor pe care şi ei le vor face”, spune city-managerul Ciprian Antal. În urma implementării proiectului va fi schimbăt radical tabloul dezolant pe care îl oferă azi centru staţiunii.

O piaţetă, promenadă cu jardiniere şi fântâni arteziene, un punct de informare turistică, bănci, iluminat public refăcut, punct de colectare selectivă, staţii de autobus refăcute, alei pietonale, pistă de biciclete, locuri de parcare, o arteziană, supraveghere video şi o toaletă publică vor lua locul tarabelor din centrul staţiunii. Valoarea investiţiei este de aproape 15 milioane de lei, din care 1,2 milioane lei este contribuţia comunei Sânmartin. Banii sunt accesaţi în cadrul Programul Operațional Regional unul dintre programele operaționale din perioada 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

Primarul Cristian Laza © Primarul Cristian Laza

„Începând din ziua semnării contractului avem trei ani la dispoziţie pentru a implementa proiectul. Sunt prevăzute 9 luni pentru achiziţii, în aceste 9 luni sunt incluse trei luni pentru proiectul tehnic. Noi am demarat deja procedurile de achiziţii. Doi ani şi trei luni rămân pentru lucru efectiv ”, explică primarul de Sânmartin Cristian Laza.