Întâlnire cu un campion

Pasiune, muncă, perseverenţă! Acestea sunt ingredientele de care are nevoie un sportiv pentru a face carieră, susţine portarul echipei naţionale, orădeanul Marius Ţic. Campion de şase ori la juniori şi o dată la seniori, Marius nu a uitat de unde a plecat şi în preajma zilei de 1 iunie s-a întâlnit cu puştii care speră să îi calce pe urme de la cluburile orădene ACS Progress, Crişul şi CSM.

Norocoşii au fost Christian Chimerel, Şerban Macovei (Progress), Horaţiu Mureşan, Cezara Todea (Crişul), Peti Szucs, Szilagyi Marcu şi Flavius Popa (CSM). Întâlnirea a avut loc la Bazinul Acoperit Crişul, acolo unde cu ani în urmă Marius îşi începea drumul spre glorie.

„Trebuie să-şi dorească”

Numai ochi şi urechi, cei şapte tineri portari, cu vârste între 10 şi 14 ani, au avut parte de o adevărată lecţie tehnico-tactică, teoretică, dar şi practică, de discuţii specifice în care au avut ocazia să afle secretele meseriei de portar de polo de la cel mai bun goalkeper român al momentului care este şi el foarte tânăr (22 de ani).

„Mă bucur mult că am reuşit să stau de vorbă cu ei. I-am văzut dornici să cunoască şi să înveţe, sunt nişte copii deosebiţi. Vreau să le mulţumesc că au venit. Am vorbit foarte mult despre mentalitate. Este foarte important să ai o mentalitate corectă.

Le-am zis că trebuie să îşi dorească ei cu adevărat, nu părinţii, antrenorii sau altcineva. Ei trebuie să-şi dorească în primul rând să devină portari”, ne-a declarat Marius Ţic.

Portarul naţionalei şi-a reamintit şi evenimentul care l-a făcut să-şi dorească să facă sport de performanţă: „Ştiu că tata m-a îndrumat şi m-a propulsat în acest sport, m-a învăţat tot ce ştiu în ziua de azi. La vârsta lor am văzut o finală de Campionat Mondial de atletism şi am rămas impresionat de un campion pe care l-am văzut cu medalia de aur în gât, cu lacrimi de bucurie în ochi, mi-am zis că într-o zi voi ajunge şi am să mă bucur la fel!”, povesteşte portarul campion.

Marius este de părere că pentru a face performanţă este nevoie de pasiune şi multă muncă. „În primul rând trebuie să îşi dorească şi să facă din pasiune. Dacă nu este o pasiune pentru el, nu cred că are o şansă să ajungă la un nivel înalt. Să se dedice în totalitate, să muncească. Talentul fără muncă este egal cu zero. Să aibă grijă de toate aspectele din viaţa sa ca să-şi atingă obiectivul. Să nu facă abuz de nimic, să aibă o linie echilibrată, de mijloc”.

Visul lui Marius

Campion cu Steaua, a avut ocazia să evolueze în Champions League, competiţia supremă în polo. Motivat de acest lucru şi-a fixat noi ţinte şi este conştient că trebuie să muncească şi mai mult: „A fost foarte greu şi este în continuare. Iubesc acest sport, iubesc să fiu portar. Am avut şansa că lucurile au mers mână în mână pentru că şi tata a fost portar şi am lucrat împreună. Sper să continui pe o pantă ascendentă. Când eram copil visul meu a fost să devin portarul echipei naţionale de juniori, apoi să joc în Champions League, iar acum îmi doresc să devin la un moment dat cel mai bun portar din lume. Voi da tot ce am mai bun să îmi îndeplinesc şi acest vis”.

Modelul de portar al lui Marius este sârbo-muntenegreanul Denis Sefik, iar echipele care l-au impresionat în ultimii ani Pro Recco (Italia) şi Jug Dobrovnik (Croaţia).