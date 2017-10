Investitiile imobiliare mici cu profitabilitate foarte mare sunt la parterul blocurilor, in spatiile comerciale noi construite

Spatiile comerciale de la parterul blocurilor sunt cele mai cautate, la ora actuala, atat de companiile care joaca in domeniul serviciilor cat si de companiile importante care doresc sa dezvolte puncte de vanzare aproape de mase coagulate de clienti. Anumite banci au deschis in Oradea puncte pentru public numai la parterul unor blocuri. Alte segmente gen lanturi de farmacii, case de pariuri dar si retele comerciale sau cabinete medicale tintesc zone bine conturate, aglomerate prin prezenta blocurilor cu multe apartamente. Zonele comerciale cu un public bine definit, ca numar si potential financiar, garanteaza afacerilor care tintesc potentialul de trafic din imediata proximitate ca vor avea succes.

Daca doresti sa ai asigurat un anumit trafic de clienti deschizi un punct de lucru sau de vanzare la parterul unui bloc cu 10 etaje. Daca in apropiere mai sunt doua- trei blocuri similare ai imediat garantat un vad comercial care se poate ridica pana la 1500 – 2000 de persoane grupate in 500 – 600 de apartamente.



De ce este mai profitabil sa investesti intr-un spatiu comercial de la parterul unui bloc decat intr-un apartament? Putem face un calcul simplu luand ca exemplu spatiile comerciale disponibile pentru vanzare in Ansamblul Rezidential Iosia. Un spatiu comercial cu suprafata de 46 mp costa aproximativ 35.000 euro. Daca doresti sa cumperi cu aceasta suma un apartament nu prea ai sanse nici macar la o garsoniera, intr-un bloc nou. Daca doresti sa inchiriezi garsoniera in timp util trebuie sa investesti inca 5.000 euro, cel putin, in amenajare (bucatarie, baie, loc de dormit) deci te costa 40.000 euro. O garsoniera o inchiriezi cu 200 euro/luna care se amortizeaza in 16.6 ani.

Un spatiu comercial vine dotat cu grupul sanitar. Orice investitie suplimentara in mobilier este acoperita de compania care inchiriaza spatiul si care doreste sa aiba libertatea de desfasurare fara restrictii impuse de o compartimentare sau un mobilier detinut de proprietar. Mai ales in cazul unui cabinet medical care necesita anumite standarde obligatorii sau aparatura specifica. In Oradea un spatiu comercial nou la parterul unui bloc, intr-o locatie cu mai multi locatari se inchiriaza in medie cu 10 euro/mp. De aici rezulta ca pentru spatiul nostru comercial primim o chirie lunara de 460 euro si amortizam investitia in aproximativ 6.3 ani.

Mai jos aveti calculele comparative privind veniturile aduse de un apartament si un spatiu comercial in Oradea in 16.6 ani (perioada de amortizare a apartamentului):

Apartament – 0 profit

35.000 euro + 5000 euro investitie amenajare = 40.000 euro

Dat in chirie cu 200 euro/luna = 16.6 ani recuperare investitie si 0 profit

Spatiu Comercial – 55.200 euro profit

35.000 euro – nu necesita investitii suplimentare

Dat in chirie cu 460 euro/luna – in 6.3 ani recuperare investitie si 10 ani de profit in valoare de 55.200 euro

Este evident de ce un spatiu comercial este mai valoros decat un apartament in ceea ce priveste o investitie cu destinatie de inchiriere pe termen lung.

In acest moment cele mai mici preturi la spatii comerciale noi, care au garantat un vad comercial, datorita locuitorilor numerosi din proximitate este Ansamblul Rezidential Iosia. Aici se gasesc spatii comerciale noi, dotate cu instalatii de incalzire moderne, spatii vitrate generoase si au asigurata o anvelopare termica de inalta calitate. Spatiile verzi organizate si zonele de parcare disponibile sunt foarte importante in alegerea unei investitii de acest fel. Toate acestea transforma spatiile comerciale din Ansamblul Rezidential Iosia in cea mai buna zona de investitii imobiliare cu capital redus din Oradea.

Advertorial!