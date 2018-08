Invitaţi de prestigiu ai Filarmonicii Oradea

Se anunţă a nouă stagiune bogată şi plină de importanţi invitaţi ai lumii muzicale româneşti şi internaţionale. În deschiderea stagiunii, care va avea loc pe 20 septembrie, în sala Enescu Bartok, la pupitrul dirijoral va urca Janko Zsolt, care a pregătit împreună cu orchestra Filarmonicii Oradea Uvertura Academica, op. 80 şi Concertul pentru vioară şi orchestră în Re major, op 77, ambele compuse de Johannes Brahms, dar şi Marea – trei schiţe simfonice, de Claude Debussy, lucrare inclusă în program pentru a marca 100 de ani de la moartea compozitorului.

Invitatul serii este Artur Kaganovskiy, care revine pe scena Filarmonicii orădene. Violonistul a început studiul viorii la vârsta de trei ani. Recunoscut pentru bogăţia intensă a tonului, tehnică remarcabilă şi excepţională muzicalitate, violonistul Kaganovskiy, născut în Rusia, a fost descoperit și adus în Statele Unite pe când avea şase ani de către renumitul violonist Isaac Stern. Şi-a realizat studiile de masterat la The Juilliard School din New York printre profesorii săi numărându-se Grigory Kalinovsky, Lewis Kaplan şi Masao Kawasaki.

Artur Kaganovskiy a debutat la Auditoriul Isaac Stern de la Carnegie Hall în 2007 cu orchestrele New York Philharmonic şi Metropolitan Opera Orchestra, sub bagheta dirijorului David Gilbert. Este câștigător al concursului internațional de vioară de la Waldo de Mayo și beneficiar al burselor Fritz Kreisler și Joseph Fuchs la Școala Juilliard. A participat la diferite masterclass-uri susținute de profesori de prestigiu. Albumul „Joy & Sorrow”, cu Concertul nr. 3 pentru vioară de David Chesky, a fost nominalizat în 2015 la Premiile Grammy pentru Cel mai bun album de muzică clasică, Cea mai bună interpretare orchestrală (The Chelsea Symphony) şi solistică (Artur Kaganovskiy) şi pentru Cea mai bună compoziţie clasică contemporană.

Artur Kaganovskiy cântă la o vioară Pietro Guarnieri din 1730 care a aparținut celebrului violonist Jascha Heifetz și care, timp de 15 ani, a fost expusă la Muzeul Metropolitan din New York.

În 2018, Kaganovskiy a fost numit director muzical al orchestrei Csikikamerazenekar. În primăvara anului 2019, va începe un tur prin Spania cu solişti de la Salzburg, în care va interpreta dublu concert de Bach, alături de cunoscutul violonist Shlomo Mintz.

În următoarele concerte, Filarmonica Oradea, îi va mai avea ca invitaţi printre alţii pe Horia Maxim, considerat ca unul dintre cei mai buni pianişti ai generaţiei sale, pe dirijorul Ladislau Horvath din Italia, dirijorul turc Alpaslan Ertüngealp – fondatorul şi directorul artistic al Cursurilor Internaţionale de măiestrie în dirijat de la Szolnok, pianistul rus Alexei Nabioulin, dirijorul Horváth Gábor din Ungaria, violonista Virginie Robilliard din Franţa, soprana Kristofy Agnes din Ungaria, dirijorul Mihai Agafiţa din Republica Moldova, violonistul slovac Dalibor Karvay, dirijorul rus Mark Kadin, dirijorul olandez Josef Suilen, pianistul Mihai Ungureanu, soprana Daiana Axentii din Franţa, acordeonistul Eugen Negruţa din Republica Moldova şi pianistul spaniol Josu de Solaun.

Începând de luni, 3 septembrie, se pun în vânzare abonamentele pentru stagiunea 2018/2019. Abonamente se pot face la casa de bilete a Filarmonicii (str.Moscovei nr. 5), de luni până vineri între orele 11 – 17.