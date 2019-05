Ioan Mang, liderul PSD Bihor: ,,Rezultatele sunt neașteptate. Lumea a votat emoțional”

,,Participarea a fost masivă într-adevăr, care probabil este un lucru bun. Oamenii se duc la vot și înțeleg să-și exercite acest drept. Așteptăm să vedem rezultatele finale, din această noapte, și după aceea vom trage concluziile”, a declarat Ioan Mang.

Atât el, cât și europarlamentarul Emilian Pavel, speră că rezultatele vor fi mai bune, întrucât sondajele clasau PSD-ul la peste 30% din rezultalele finale ale alegerilor.

,,Dacă rezultatul rămâne sub 30%, va trebui să analizăm, să vedem care sunt cauzele și să luăm măsuri pentru ca să nu se mai repete. Totuși, așa cum am mai spus, așteptăm să terminăm numărătoarea voturilor și să concluzionm unde a fost defecțiunea. Dacă a fost de organizare e o situație, dacă a fost de slabă organizare în diverse zone ale țării unde ne așteptam la rezultate mai bune, e o altă situație”, a mai adăugat Mang.

Chestiuni ciudate

Acesta a fost surprins de numărul mare de oameni prezenți la referendumul național pe justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis.

,,Am văzut că populația s-a prezentat într-un procent foarte mare la un referendum care nu are niciun efect. E uimitor că lumea nu s-a prezentat la cel de modificare a Constituției pentru familie. Sunt chestiuni ciudate, dar emoțiile sunt emoții, oamenii votează emoțional. Personal nu înțeleg care este miza, pentru că s-a mai votat o dată la un referendum să fie parlament unicameral, cu 30 de parlamentari. În condițiile în care, cu toții știam că nu are cum să se întâmple asta decât prin modificarea Constituției și cu voința parlamentarilor”, susține liderul PSD Bihor.

Chestionat dacă a votat pentru Referendum acesta a răspuns că nu, întrucât – spune el, nu vede rostul celor două întrebări și nu își au rostul.

,,Nu văd cum cineva poate opri un Guvern să dea Ordonanțe de Urgență. În situații de urgență , ce se întâmplă cu țara (pentru că ei nu au voie să dea ordonanțe)? De asemenea, nu văd cum, în ce sistem, și cât de creștinește ori constituțional este ca cineva, care a primit un bacșiș de 50 de lei, să nu fie grațiat niciodată”, se întreabă Mang.