IT-iștii români de la Qubiz, în finala European Business Awards

Compania românească de IT Qubiz, cu birouri în Oradea şi Cluj Napoca, s-a calificat în finala European Business Awards, cea mai mare competiție de business europeană. Qubiz a ajuns în faza finală a competiţiei după o etapă de selecţie în care s-au înscris un total de peste 32.000 de companii, din 34 de ţări europene.

Compania românească de IT, fondată de antreprenorul Marcel Anghel în 2008, a fost nominalizată pentru titlul „The ELITE Award for Growth Strategy of the Year”. Conform reprezentanţilor Qubiz, nominalizarea s-a acordat în baza creșterii strategice înregistrată în ultimii ani. Astfel, în ultimii patru ani, numărul de angajaţi ai Qubiz a crescut cu 210%, de la 40 la 125. În acelaşi interval de timp, cifra de afaceri a crescut cu mai bine de 250%.

Pentru finala European Business Awards, românii trebuie să prezinte un film de poziţionare a companiei, ce poate fi votat și de public, în secţiunea dedicată de pe site-ul concursului. Pentru aceasta, ei au ales o regie atipică, în ton cu spiritul de echipă care le caracterizează atmosfera de lucru.

„Prețul pe care îl plătesc de obicei companiile care cresc accelerat este pierderea atmosferei relaxate și a entuziasmului pe care îl au la început. Provocarea noastră este să nu facem acest sacrificiu și să menținem starea care ne-a adus până aici”, explică Marcel Anghel, fondatorul Qubiz.

Cine decide câștigătorii

Din juriul primei etape a European Business Awards fac parte oameni de business consacrați, precum Tomas Diago, fondatorul Softonic, lectori ai programelor de MBA ale mai multor universități, dar și politicieni, unul dintre aceștia fiind Yves Leterme, Prim-Ministrul Belgiei. Câștigătorii finali sunt însă aleși de public, acesta având posibilitatea de a vota pe site-ul competiției echipele favorite la adresa http://www.businessawardseurope.com.