La Consiliul Judeţean se lucrează pentru creşterea salariilor

Vin noi creştere de salarii pentru bugetarii Consiliului Judeţean Bihor şi a instituţiilor din subordine, după creşterea de 20% de la începutul anului. Aceasta după ce noua grilă aprobată în ultima şedinţă nu corespunde decât parţial noii legi a salarizării bugetarilor. Legea cere ca la rang şi responsabilităţi similare, funcţionarii să primească salarii egale.

„Va fi o creştere de salarii pentru toată lumea astfel încât să egalizăm salariile din toate instituţiile din subordinea CJ Bihor, unde existau fluctuaţii mari, între funcţionarii publici de la o instituţie subordonată şi cei de la o altă instituţie subordonată”.

Declaraţia îi aparţine lui Ioan Mang, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Împreună cu preşedintele Pasztor şi cu vicepreşedintele Bodea, Mang are sarcina de a aduce salariile din structurile Consiliului Judeţean la noile niveluri stabilite de legea unică a salarizării. Desigur, cu plus pe fluturaşul de salariu al u bugetarilor.

În Consiliul Judeţean va fi o creştere salarială în medie de 9% la aparatul propriu, însă cele mai mari creşteri vor fi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, unde salariile sunt cele mai mici din structurile aflate în subordinea CJB. Aici, va fi o creştere de 34%, începând cu luna octombrie, în timp ce la DGASPC – Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului creşterea iar la DGASPC creşterea va fi de doar 1%, în medie.

Creşteri peste creşteri

Salariile la DGASPC pe anul 2017 ajung la un efort bugetar de 46,5 milioane de lei noi; la Teatrul Szigligeti 68,5 milioane; la Teatrul Regina Maria 65,1 milioane; la Filarmonică 64,7 milioane, iar la Muzeul Ţării Crişurilor la 45,3 milioane.

Cheltuielile salariale pentru actul de cultură şi asistenţa socială din subordinea CJ Bihor au crescut din 2016 în 2017 de la 59,2 milioane de lei la 76,8 milioane de lei, iar pentru 2018 este prognozată o nouă creştere, până la 96 de milioane de lei noi.

Exemple privind diferenţele

Vicepreşedintele Mang dă câteva exemple de salarii, pentru justificarea ajustărilor, care să corespundă noii legi: „Un consilier superior de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor are acum 2.450 de lei salariu, în timp ce un consilier superior de la DGASPC are 3.306, în condiţiile în care Legea salarizării spune că pentru aceeaşi funcţie se oferă acelaşi salariu. De asemenea, un şofer de la DGASPC are 1.965 lei, iar un şofer de la CJ are 1.637 lei. Acestea sunt salariile brute, fără vechime. Sporul de antenă este cuprins în noul salariu”.

Cum angajaţii de la Evidenţa Persoanelor au salariile în medie cu 1.000 de lei mai puţin decât omologii lor cu aceeaşi vechime de la DGASPC, spune vicele Mang, care explică ajustările: „La funcţionarii publici de execuţie se ajustează în sus salariile celor care au avut salarii mai mici. Sunt şi situaţii când salariile vor scădea şi aici mă refer doar la anumite funcţii de conducere.

Spre exemplu, managerul public de la DGASPC avea salariul mai mare decât directorul general al DGASPC. În acest caz, salariul managerului public va fi adus la nivelul funcţiei de manager public din celelalte instituţii. 4.170 lei brut are managerul public asistent de la CJ Bihor, în timp ce 7.876 de lei are managerul public asistent de la DGASPC”, explică Mang cum va scădea salariul managerului public de la DGASPC.

CJB cu Cultura în spate

La instituţiile de cultură (teatre, filarmonică, bibliotecă, muzeu, centru judeţean, reviste, şcoli, personalul specializat pe asistenţă socială din DGASPC) salariile sunt prevăzute în legea salarizării. Acestea vor creşte de la 1 ianuarie, cu 25%. Aici, salariile se vor bloca o dată ce se ajunge la salariul ţintit prin lege pentru anul 2022.

„Suntem singurul Consiliu Judeţean din ţară care susţinem în întregime actul de cultură din judeţ. Pe de altă parte, ne dorim să creştem salariile, dar fără a diminua investiţiile. Legea ne obligă să ne încadrăm în acest an în bugetul stabilit pentru salarii”, precizează Mang.