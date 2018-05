La Stampa, după vizita unui jurnalist la Oradea. Două Românii prezentate în presa italiană

După o vizită făcută în Oradea, jurnalistul italian a rămas impresionat de imaginea municipiului, de modul în care acesta este administrat, dar mai cu seamă de modul în care fondurile europene sunt folosite la capacitate maximă în fiecare an: ,,Una scalata che sfrutta la pioggia di fondi in arrivo ogni anno da Bruxelles – O ascensiune a unui oraș care știe să profite de ploaia de fonduri care sosește în fiecare an din Bruxelles”. Numărul turiștilor din 2017 în Oradea a depășit numărul locuitorilor municipiului, o altă informație pe care jurnalistul italian o reține, rămânând în continuare impresionat de modul în care se gestionează turismul de tip low-cost în Oradea. Jurnalistul vorbește în articolul său și despre turismul balnear și punctează ,,calamitatea de turiști veniți în principal din Germania, Israel și Italia”.

De aici începe periplul pe care Marco Bresolin îl face în ceea ce putem numi poziția României în actualul context european. Doleanțele, instrumentele, punctele forte și punctele slabe pe care țara le are. Notează cât de importantă e Uniunea pentru români, conform ultimului Eurobarometru, în care 71% dintre aceștia consideră pozitivă apartenența la comunitate, în comparație cu cele doar 44 procente reprezentând viziunea pozitivă a italienilor privind acest fapt. În ciuda acestor date, jurnalistul italian vede o disonanță raportată la politica actuală dusă de Guvernul României, fiind observată de acesta prin intermediul poziției asumate de politologul Cristian Pârvulescu: ,,Recent, guvernul social-democrat pare să aleagă o direcție anti-europeană”.

,,Nu e de mirare seria infinită de steaguri europene agăţate de-a lungul drumului care duce de la Oradea la Cluj-Napoca, un oraş tânăr şi cosmopolit. „Vorbește despre Cluj-Napoca, un oraş în care percepţia locuitorilor cu privire la străini este una pozitivă, un oraș în care imigranții sunt majoritar studenți la Facultatea de Medicină sau lucrează în cadrul companiilor digitale, mai precizează jurnalistul în „La Stampa”.

Deși datele economice arată că în anul 2017 România a făcut cei mai mari pași din întreaga Comunitate (+6,9%), iar nivelul șomajului e de sub 5%, se pare că mai are încă de așteptat ceva până a intra în Zona Euro, nu înainte de 2024, conform poziției Comisiei Europene din săptămâna precedentă, relatează Marco.

Un articol care vorbește despre două Românii: una a bunelor practici, care demonstrează că se poate și că drumul de urmat este către o integrare mai accentuată, și o Românie care pare-se că dorește să ia o altă stradă, opusă primei amintite, în care Uniunea pare a fi considerată o amenințare la adresa suveranității naționale.

Sursa : http://www.lastampa.it/2018/05/30/esteri/nella-romania-che-sogna-la-moneta-unica-leuro-uno-scudo-fuori-si-sta-peggio-m6C9ZsHBs8g5qcMjElmZiJ/pagina.html

Alina Maria Balaj