Lecția zilei de luni cu psihologul Sorin Nica! Relația cu un partener dificil

De această dată vom prezenta relația cu un partener dificil.

Ai senzația că partenerul nu te înțelege? Simți că este foarte sensibil și se irită foarte ușor, aproape din orice? Încerci să îi spui lucrurile pe ocolite pentru a nu-l deranja? Simți constant că a fi lângă celălalt este ca și cum ai călca pe coji de ouă? Te simți constant presat și intimidat atunci când purtați o discuție? Îl simți mereu pe celălalt că este suspicios și neîncrezător? Îl percepi mai mereu ca fiind iritat și nemulțumit de sine, de tine și de ceilalți? Mereu are câte ceva de criticat sau de comentat la ceilalți și la diverse situații de viață? Sunt situații în care trebuie să te gândești foarte bine cum să pui problema pentru a nu-l irita?

Dacă cel puțin trei sau patru dintre aceste întrebări și-au găsit un răspuns afirmativ, atunci sunt șanse foarte mari să fii într-o relație cu un partener dificil, nevrotic. Termenul de nevrotic trebuie înțeles aici ca vulnerabil și sensibil la diverse aspecte ale vieții care pentru ceilalți sunt mai ușor de tolerat și gestionat. Partenerul dificil va lua aproape totul personal, se va simți constant nemulțumit de ceilalți și de viață. Va lua aproape totul ca fiind o confruntare, o competiție. Din această cauză interpretează aproape totul și găsesc constant atitudini negative ale celorlalți chiar și în cele mai neutre comportamente.

Pentru o mai bună funcționare a relației cu un partener dificil iată în continuare câteva aspecte pe care ar trebui să le cunoști și de care ar trebui să ții cont:

1. Partenerii vulnerabili transformă iubirea în dependență. Persoanele dificile sunt foarte mult conduse de emoții. Acest lucru le face să accentueze prea mult unele semnale din exterior. Din acest motiv trăiesc cu intensitate mare toate emoțiile pe care le resimt, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative. Aceste persoane își vor declara constant iubirea majoră față de partener. Această iubire nu va fi cea de care are nevoie partenerul ci cea de care are nevoie persoana dificilă. Astfel iubirea capătă următoarea formă: ”te iubesc nu cum ai tu nevoie ci așa cum am eu nevoie”.

2. Partenerii sensibili gestionează cu greu conflictele. O situație de conflict este dificilă pentru oricine. Persoanele dificile privesc conflictul ca fiind foarte perturbator iar conflictele vor genera constant mai multă tensiune și nemulțumire. Capacitatea empatică fiind foarte scăzută în cazul acestor persoane, nu pot înțelege și accepta nevoile celuilalt. Au constant pretenția ca ceilalți să îi înțeleagă, ceilalți să facă concesii, ceilalți să se schimbe și nu ei. Apare constant un paradox: aceste persoane nu suportă și nu tolerează bine conflictele dar ele sunt primele care încep constant aceste conflicte datorită nemulțumirilor față de ceilalți și față de propria persoană.

3. Partenerii sensibili au nevoie ca emoțiile lor să fie acceptate. Atunci când spui partenerului dificil: ”liniștește-te”, ”fii mai calm” sau ”ce este cu atitudinea asta?”, ”este inadmisibil” etc, nu faci decât să îi transmiți că ceea ce simte nu este în regulă, nu este bine. Acest lucru îl va înfuria și mai mult. Acești parteneri dificili au nevoie foarte mare ca emoțiile lor să fie validate, acceptate și nu interpretate drept slăbiciuni. Expresii precum: ”te înțeleg și mă gândesc că îți este greu”, ”cu siguranță ai motive întemeiate”, ”într-adevăr nu este un lucru ușor” etc, îl vor face pe celălalt să se simtă înțeles și acceptat. Apoi, după ce situația se mai liniștește, celălalt poate fi abordat pentru a-i transmite că ne este în regulă atunci când ceea ce simte este transmis altfel.

4. Partenerii sensibili sunt foarte atenți la detalii. Această abilitate s-a dezvoltat în timp pe baza multiplelor situații de suferință. Psihicul lor a început să fie în alertă pentru a-i putea salva din posibile situații dureroase. Astfel, ei observă foarte multe detalii dar din păcate doar pentru a critica, judeca sau ataca. Tot ceea ce observă la partenerii sau la prietenii lor va fi folosit împotriva lor, ca etichetare sau critică. Știu foarte bine de ce anume au nevoie pentru a fi mulțumiți și fericiți.

Problema apare atunci când aceste așteptări din partea partenerilor, prietenilor sau vieții în general, sunt infirmate. În aceste situații ei vor trăi un sentiment profund de dezamăgire. Și cum realitatea întotdeauna ne va înșela așteptările, aceste persoane vor sfârși prin a fi constant nemulțumiți și dezamăgiți de ceilalți și de viață. Ei încă nu au reușit să conștientizeze cât este de important să înveți să accepți incertitudinea vieții și astfel să nu mai fii dezamăgit.

Pentru că știu foarte bine de ce au nevoie să fie fericiți și sunt foarte atenți, la începutul relațiilor vor fii partenerii perfecți, oferindu-le celorlalți exact ceea ce au nevoie pentru a se simți bine. Dar din păcate au și foarte mari așteptări iar orice lucru, aproape oricât de mic, dacă nu se întâmplă așa cum au ei nevoie, vor fi profund dezamăgiți.

5. Partenerii vulnerabili se lasă ușor distrași și se plictisesc repede. Atunci când relația devine mai liniștită și intră într-o rutină normală, partenerii sensibili se sperie și fie pun capăt relației, fie înșală. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că au nevoie constantă de a fi stimulați și de a avea relații pline de sens, care să le trezească emoții. Se plictisesc repede și caută constant elemente care să le trezească interesul.

Pe acest fond pot transforma aproape totul într-o dramă. Susțin că au nevoie de liniște dar constant își mențin viața agitată. Sfârșesc astfel prin a transforma viața partenerului într-un calvar iar acesta nu înțelege ce se întâmplă. Mereu partenerul va fi de vină și va avea sentimentul că orice ar face, tot nu este bine. Acest aspect este cel mai dificil de rezolvat. Partenerul sensibil va avea nevoie de înțelegere și suport necondiționat din partea celuilalt, acesta asumându-și riscul major ca celălalt să părăsească relația indiferent de acțiunile întreprinse.

6. Partenerii sensibili reacționează mai intens în interacțiunile cu ceilalți. Reacțiile cel mai des întâlnite sunt plânsul și furia. Ei au tendința constantă de a arăta ceea ce simt, fie că este bucurie, fericire sau durere și tristețe. Nu se pot abține în a nu exprima ceea ce simt. Consideră astfel foarte normală situația de a ”nu curăța ouă nimănui” sau se lasă foarte repede impresionate de dramele celorlalți. Plâng foarte ușor la film sau vor să ia acasă animalele de pe stradă. Rezonează foarte puternic afectiv și consumă timp, energie și bani pentru a ajuta chiar și o pasăre rănită.

La nivel inconștient, ei se identifică de fapt cu situația sensibilă pe care doresc să o rezolve. Își doresc să rezolve retroactiv sentimentul de neputință care i-a marcat în copilărie, prin dreptatea pe care doresc să o înfăptuiască în momentul prezent. Mereu for fi ori foarte bucuroși ori foarte furioși. Este bine în aceste situații să le fie recunoscute suferințele și validate bucuriile. Au nevoie mare ca ceilalți să rezoneze afectiv cu ei. Acest lucru îi poate ajuta foarte mult dar poate fi obositor pentru partenerul de viață

7. Partenerii vulnerabili simt constant că au nevoie de repaus. Vacanțele sau plecările, ruperile de ritm și relaxările sunt indispensabile și mereu prezente în viața partenerilor sensibili. Aceștia au nevoie să își confirme epuizarea prin nevoia constantă de ”a-și lua o pauză”, de ”a-și încărca bateriile”.

Aceștia consideră că viața adevărată este cea încărcată de vacanțe și libertăți sau eliberări. Vor fi abonații agențiilor de turism sau vor fi călători constanți. Vor transforma într-o virtute handicapul neliniștii lor și al nevoii constante de relaxare.

Resimt foarte puternic suprastimularea și din acest motiv au nevoie de pauze dese. Nu conștientizează faptul că problema este legată de modul lor de percepere a situațiilor și nu de încărcătura situațiilor. Este important să le fie validată suprastimularea și nevoia de pauză dar constant să se lucreze și asupra modului de percepere a situațiilor:

”Oare cum altfel ai putea interpreta această situație?”, ”Oare merită să le punem pe toate la suflet?” etc

8. Partenerii sensibili sunt surprinși când ceilalți reacționează ca și ei. Sunt aproape uimiți de faptul că celălalt a devenit iritat sau furios și imediat se simt răniți. Celălalt va avea aproape mereu sentimentul că partenerul său sensibil vede doar situațiile în care el este rănit dar nu și situațiile în care rănește.

Partenerul sensibil se va simți mereu îndreptățit să reacționeze într-un anumit fel dar dacă celălalt va reacționa asemănător într-o anumită situație, el se va simți nedreptățit și lezat. Parcă ar spune constant: ”eu am voie să plâng sau să fiu furios pentru că…. Dar tu nu ai de ce!”.

Astfel, mereu își vor găsi scuze iar ceilalți vor fi constant condamnați. Spre exemplu, o parteneră sensibilă care nu este prezentă emoțional, nu este disponibilă pentru a fi lângă partener, este mereu supărată și se ceartă constant, va fi extrem de dezamăgită atunci când celălalt se îndepărtează, petrece mai mult timp cu prietenii, consumă mai mult alcool sau își dă voie să fie mai iritat. La fel poate fi și atunci când partenerul sensibil este de sex masculin. Partenera poate renunța la a mai fi disponibilă, după îndelungi nemulțumiri, iar partenerul se întreabă: ”oare ce este cu ea?”.

Este foarte important ca partenerii sensibili să fie constant confruntați cu atitudinea lor dar acest lucru trebuie realizat cu tact și delicatețe. Dacă partenerul alege să fie pasiv pentru a ”avea liniște”, situația nu va face decât să se înrăutățească constant. Partenerul sensibil va considera că ceea ce face este în regulă și nu va avea un punct de reper pentru a-și repara derapajele.

O confruntare măsurată, constantă a partenerului sensibil, dar nu atunci când situația este constantă, poate fi cheia dezvoltării unei relații armonioase. Astfel, dictonul: ”Bate fierul cât e rece” poate deveni o regulă de abordare în relația cu un partener sensibil.

Lector Univ. Dr. Psiholog clinician și Psihoterapeut Sorin Nica