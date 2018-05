Lecţii de antreprenoriat şi etică în afaceri

Experți de talie națională și internațională din mediul academic și profesional din România, Europa și Statele Unite ale Americii au predat adevărate lecţii celor prezenţi la Conferința academică internațională „Antreprenoriat și etică în afaceri: viitorul și beneficiile informaticii românești”. Evenimentul, organizat de Facultatea de Management Griffiths din cadrul Universității Emanuel, în colaborare cu Universitatea Concordia din Texas și Asociația Națională a Industriei de Software, se desfăşoară pe parcursul a două zile, 10 și 11 mai, la Oradea Trade Center.

„Este a noua conferinţă anuală pe care o organizăm. Anul acesta, în cea de-a doua zi a evenimentului, va avea loc o conferinţă de informatică economică. Sunt nişte subiecte de maximă actualitate şi nevoie pentru comunitatea orădeană şi românească. Avem invitaţi care vin din mediul academic şi din practică, din România şi din străinătate. Oameni de referinţă în domeniul antreprenoriatului”, ne-a declarat Sebastian Văduva, MBA Griffiths School of Management.

Conectare la lumea globală

Potrivit acestuia, conferinţa se adresează studenţilor universităţii şi tinerilor antreprenori, ca să fie expuşi la ceea ce se întâmplă la nivel global. În al doilea rând, este o oportunitate pentru tânăra generaţie să se conecteze cu lumea globală, să se conecteze cu oportunităţile lumii. „Eu cred, personal, că cea mai mare oportunitate pentru business-urile din România vor fi primele şase luni din 2019, când România va fi foarte vizibilă. Oamenii vor şti mai multe lucruri despre noi. În această perioadă, România are preşedinţia Uniunii Europene. E o şansă care trebuie fructificată, pentru a ne vinde produsele şi serviciile în toată Europa. Obiectivul nostru este ca această conferinţă să fie un eveniment de dezvoltare profesională şi networking, prin care liderii români să îşi îmbrăţişeze rolul de agent al schimbării şi să îşi creeze mediul propice pentru a prospera”, a subliniat Sebastian Văduva.

L-am întrebat pe organizatorul conferinţei ce-i lipseşte Oradiei pentru a se putea apropia mai mult de Cluj, de Bucureşti şi de alte centre cu un IT dezvoltat. „Oradea nu are o tradiţie ca Bucureşti sau Cluj, de 50 – 70 de ani. Noi încercăm să complementăm informatica clujeană sau bucureşteană prin a-i învăţa pe IT-ştii din Oradea să facă vânzări, să facă produse, să ştie să îşi poziţioneze iniţiativele ca o complementaritate, ca o adăugire la ceea ce fac ceilalţi. Niciodată nu vom avea volumul pe care-l are Bucureştiul sau Clujul. Nu cred că vom ajunge vreodată la informatică de volum. Ce putem face? Să avem informatică de nişă. Noi avem un background, în Oradea, de comercianţi. Am vrea ca chestia asta să o educăm, pentru a face comerţ electronic. Comerţ online. Acesta este viitorul informaticii româneşti”, a explicat Sebastian Văduva.

Studenţii au fost participanţi activi ai evenimentului. Robert Mudura, student în anul II al Universităţii Emanuel, a venit să afle lucruri interesante, care l-ar putea ajuta să creeze şi să crească o companie în domeniul IT şi, totodată, să facă netwoking. „După terminarea facultăţii, vreau să-mi fac un start-up în domeniul IT. Oradea a cunoscut în ultima vreme un boom economic şi aş vrea să rămân aici”, ne-a spus Robert Mudura.

Conferinţă

După cuvântul de bun-venit adresat de Sebastian Văduva invitaţilor, au vorbit Paul Negruţ, rectorul Universităţii Emanuel, şi Dacian Palladi, City Managerul Oradiei.

Viorel Lefter, consilier pentru relaţii internaţionale al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a conferenţiat despre „Importanţa educaţiei antreprenoriale pentru tinerii antreprenori”. „Dezvoltaţi-vă capacităţile! Studiaţi piaţa! Indiferent de dimensiunea companiei, nu luaţi decizii fără să aveţi o perspectivă”, le-a recomandat Viorel Lefter viitorilor antreprenori.

Marian (Mike) Popa, preşedintele Transparency International România, a încercat, prin cuvântarea sa, să le insufle optimism celor prezenţi. „Trebuie să scăpăm de acest pesimism. Este necesar ca noi, ca naţiune, să ne simţim foarte bine în pielea noastră. Dacă dorim să obţinem ceva ce nu am obţinut nicodată, trebuie să facem ceva ce nu am făcut niciodată”, le-a sugerat Marian Popa celor prezenţi.

Exemple concrete le-a oferit celor prezenţi dr. Randolph Wilt, de la Concordia University of Texas. Acesta le-a arătat tinerilor antreprenori cum pot să-şi găsească angajaţii fideli şi cum pot să-i păstreze.

Despre netwoking şi avantajele sale a vorbit Johann Kornelsen. „Nu ignora oamenii” este unul dintre principiile vorbitorului.

Conferinţa a continuat cu alte lecţii şi discuţii interesante, din care tinerii au avut ce învăţa.