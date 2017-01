Legea grațierii pusă la zid de USR-iștii bihoreni

Liderii USR Bihor au prezentat în cadrul unei conferințe de presă, susținute marți, activitatea parlamentară văzută ca un război fulger, unde apar proiecte peste noapte, și în cadrul căreia forța partidului Uniunea Salvați România este reactivă: „Noi reacționăm la ce face puterea și nu reușim să fim încă proactivi, adică nu reușim să venim cu proiecte care să se refere la ceea ce am discutat în campania electorală sau să propunem idei prin care să forțăm puterea să reacționeze și ea la activitatea noastră”, spune deputatul Silviu Dehelean, nesigur dacă e vina organizării sau a lipsei de modele în partid.

„Nu avem bătrâni care să ne inspire, ceea ce poate reprezenta atât un avantaj, cât și un dezavantaj. Avantaj pentru că nu avem de la cine să învățăm prost și dezavantaj pentru că nu avem de la cine să învățam cum să facem față. Așa că trebuie să descoperim singuri toate resorturile acestui mecanism care se numește Parlament”.

În ceea ce privește acuzele de neimplicare care se aduc noului partid, aceștia spun că nefiind un partid parlamentar, nu au cum să își manifeste o opțiune clară în legătură cu proiectele de lege și le rămâne doar să se abțină. O abținere motivată strict de imposibilitatea de a-și forma o opinie.

Tranșanți privind ordonanțele

Pe tema proiectelor de ordonanță de urgență privind grațierea și cele privind modificarea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, Silviu Dehelean susține că au apărut peste noapte și că celelalte partide, PNL și PMP, nu au avut o poziție foarte puternică pe aceste subiecte datorită faptului că și aceste partide ar avea în rândurile lor destui membrii care ar putea beneficia de prevederile acestor ordonanțe.

Parlamentarii USR susțin că toate modificările aduse codurilor penal și de procedură penală trebuie dezbătute și decise în Parlament, motiv pentru care vor iniția, începând cu 1 februarie, o moțiune simplă împotriva ministrului Justitiei, Florin Iordache. Moțiune ce va fi susținută și de PNL.

„Aceste proiecte sub nici o formă nu se justifică urgente. România nu se află într-o stare iminentă de a fi amendată de către CEDO, iar situația din închisori e cunoscută de foarte multă vreme. De asemenea, acest proiect nu rezolvă situația din închisori și are foarte multe scăpări. Se grațiază inclusiv pedepsele cu suspendare, amenzile penale, infracțiuni a căror grațiere nu schimă situația din penitenciare. Pe de altă parte, prin prevederea că persoanelor care au peste 60 de ani sau care au copii mai mici de 5 ani în întreținere li se înjumătățește pedeapsa, am da curs la toate infracțiunile, în forma actuală. Aici vorbim inclusiv de infracțiunile de corupție, pedofilie, crimă, trafic de minori și multe altele”, a mai adăugat deputatul USR, încercând să explice efectele acestor ordonanțe.

Pericolul rămâne

USR mai atrage atenţia că este nevoie de continuitate, pentru că paşii făcuţi nu sunt ireversibili și că în ciuda dezbaterilor de luni, a protestelor și a opozițiilor, nu se intenționează retragerea acestor proiecte. „Probabil ele vor fi modificate dar vor reveni, fie sub formă de inițiativă legislativă care va trece prin Parlament, fie sub formă de noi proiecte de ordonanță de urgență pe agenda Guvernului, fie în calitate de proiecte care vor trece prin asumarea răspunderii Guvernului”, au mai adăugat liderii USR Bihor.

Demersuri de organizare

Președintele USR Bihor, Alex Flora, anunță noi structuri de organizare a Biroului Parlamentar, prin care se dorește o activitate sporită și transparentă, printr-un program de relații cu publicul prin care să preia petițiile cetățenilor: „Vom încerca să demarăm inclusiv consultări cu ONG-urile active din Oradea și Bihor”.

Pentru că în județ există o singură filială a USR, noul partid își propune înființarea a încă patru filiale cu sedii la Beiuș, Salonta, Marghita și Aleșd.

Coaliție cu PNL împotriva Guvernului

În cadrul conferinței de presă susținută de USR, s-a mai discutat și despre depunerea moțiunii simple împotriva Ministerului Justiției, dar și despre alianța pe care parlamentarii formațiunii o să o facă cu PNL.

Membrii USR au demarat o moțiune simplă împotriva ministrului Justitiei, Florin Iordache, și anunță că vor înainta și un memoriu Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în care va arăta de ce proiectele celor două ordonanțe de urgență urmăresc interesele unor persoane care dețin sau au deținut funcții publice și nu pe cele ale societății.

„Pentru moțiune, am obținut sprijinul PNL-ului, ceea ce ar însemna că trebuie să ajungem la numărul necesar de 50 de deputați pentru o moțiune simplă fără nici o problemă. Noi suntem 30, iar cei din PNL sunt 69”, a declarat Silviu Dehelean.

De asemenea, USR-iștii vor semna moţiunea de cenzură, în eventualitatea în care PNL o va iniţia: „În condițiile în care noi am anunțat că toate demersurile pe care le facem nu sunt pentru căderea Guvernului, ci pentru ca Guvernul să își facă treaba, ne-am dat acordul să sprijinim moțiunea de cenzură a PNL-ului. Actualul Guvern a venit cu promisiuni electorale generoase pe care ne-am dori să le și realizeze într-un mod responsabil”, a mai spus acesta.

Dehelean a mai acuzat că proiectele acestei ordonanțe de urgență nu au făcut parte din programul de campanie a PSD-ului: „Grațierea nu a fost subiect în campanie. Singurii care au avut în campanie o idee a grațierii sunt cei de la PRU, care nu au trecut pragul electoral. Ceea ce înseamnă că acest subiect nu a avut de la început o foarte mare priză la public. Motiv pentru care nu considerăm că actuala putere are legitimitate dată de votul din 11 decembrie în sensul promovării unor astfel de acte. Ei au legitimitate pentru a produce bunăstarea promisă în campania electorală”.