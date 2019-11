Mang a votat ,,împotriva celor care îi dezbină pe români”

Acesta s-a arătat încântat de prezenţa românilor la vot, ceea ce – în opinia sa, înseamnă că populaţia este interesată de soarta ţării.

Întrebat care este scorul pe care-l anticipează pentru Viorica Dăncilă în Bihor, respectiv la nivelul municipiului Oradea, Ioan Mang a spus că nu poate să exprime procente.

© Familia Mang a votat la Liceul Schiller din Oradea, la ora 10. De față a fost și Victor Papp, manager public în Consiliul Județean și consilier de încredere a președintelui PSD Bihor

,,Asta va decide populaţia. Ce pot să vă spun e ca am venit cu gândul la o Românie unită, am venit şi am votat împotriva celor care dezbină ţara aceasta de 15 ani, a celor care au promovat doar ură între români şi care nu au făcut nimic. Am votat pentru cea care a arătat că este capabilă să aducă bunăstare românilor, o interesează soarta românilor”, le-a declarat Mang jurnaliştilor prezenţi.