Mang anunță depășirea planului la asfalt: 150 km promiși, doar 69 executați!

În ciuda observațiilor făcute de Opoziția liberală și nu numai, vizavi de calitatea asfaltului aștenut, vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Mang, asigură că stratul de asfalt are minimum 5 centimetri grosime.

Mang promite că până la finalul lunii octombrie vor fi așternuți 137 kilometri covoare de asfalt, în tot județul. Mai mult, în ședința CJ Bihor de sâmbătă, ar urma să fie votată suplimentarea kilometrilor până la 150, promite șeful PSD Bihor.

Zona Oradea, la urmă, printre ploi…

Însă, în zona Oradea abia s-a adjudecat licitația, iar Drumuri Bihor promite să asfalteze cei 30 de kilometri într-o lună. Adică un kilometru pe zi, transmite Mang. În zona Tinca, din 34,6 kilometri prevăzuți în plan, s-au asfaltat doar 6,7 kilometri. În zonele Marghita, Aleșd și Beiuș lucrările sunt mult mai avansate, primele două zone primind bonusuri în materie de kilometri asfaltați. În zona Marghita, s-au asfaltat 33,6 km, din cei 34,8 km prevăzuți. În zona Aleșd, din cei 17,3 kilometri prevăzuți, s-au asfaltat deja 11,6 km. În zona Beiuș, s-au asfaltat 17, din cei 21 de kilometri promiși.

„În 2019, Consiliul Județean a avut cel mai mare program, din 1990 până în prezent. Facem într-un an cât 8 ani din ce au făcut ceilalți, înainte, cu un buget de 28 milioane de lei”, spune Mang.

„De la Tileagd până la Bucea se poate merge în condiții foarte bune pe drum, fără gropi. Se poate călători foarte bine pe acest drum județean. Se poate ajunge la Cluj ocolind Piatra Craiului, pe DJ 108 I”, anunță Mang, precizând că drumul Vadu Crișului – Șuncuiuș este în lucru și mai rămâne de asfaltat ruta Chistag – Aștileu.

De asemenea, în zona Marghita, de la mănăstirea din Voivozi, între Pădurea Neagră și Budoi se vor asfalta 1,2 kilometri, suplimentar față de programul inițial. În zonele Marghita și Aleșd lucrează firma SC Carier SRL Marghita. În zona Beiuș, contractor este SC Asfamixt SRL Biharia.

„În acest moment, locuitorii din zona Beiuș pot circula la Cluj pe un drum foarte bun, fără gropi, pe ruta Beiuș – Delani – Remetea – Roșia – Damiș – Bratca – Bulz – Bucea. Mult mai rapid decât orice alt traseu. Nu mai trebuie să vii pe la Oradea. Sunt serpentine și la Bratca, dar nu ca la Piatra Craiului. Și iarna va fi mult mai convenabil”, afirmă vicele Mang. În zona Beiuș, ruta DN 76 – Petrani este în lucru (1 km) și mai rămâne de asfaltat drumul Petrani – Uileacu de Beiuș – Borz.

În zona Tinca, lucrază Imperial Pro Construct SRL Vărășeni. „A fost o contestație, au început mai târziu decât ceilalți”, spune Mang, precizând că, în plus față ce cei 19 km inițial, ruta Batăr – Belfir – Cociuba Mare – Petid – Șoimi va primi asfalt nou pe alți 3 kilometri, adiționali.

Și pentru zona Oradea se promit 3 kilometri suplimentari, ca asfaltul să ajungă pe toată ruta între

Alparea și Copăcel. „Vrem ca pe ruta Inand – Cefa – Berechiu – Sânnoicolau Român – Roit – Toboliu – Girișu de Criș – Sântandrei – DN 79 să fie un drum foarte bun, așa cum ar trebui să fie peste tot drumurile județene, comunale, naționale”, prefigurează Ioan Mang.

© Situatia programului judetean de asternere a covoarelor asfaltice

Balcul, luat sub pulpană. Șuncuiușul, lăsat de izbeliște

Vicepreședintele Consiliului Județean anunță demararea investițiilor pe alte drumuri, precum e cel din Roșia spre Aștileu, prin PNDL, în valoare de 78 de milioane de lei + TVA.

Tot Consiliul Județean a alocat, în acest an, 11 milioane de lei către primării din județ, pentru modernizarea drumurilor comunale. Însă același Consiliu Județean evită să ia inițiativa, în cazul drumului comunal pietruit, ce duce spre peștera Ungurul Mare din Șuncuiuș, lung de doar 1 kilometru! „Am alocat bani către primării pentru pietruiri și covoare asfaltatice. Dar a transforma un drum comunal într-un drum asfaltat, aceasta înseamnă proiect și execuție”, explică Ioan Mang lipsa de inițiativă a Consiliului Județean, pentru o comună hiper-turistică, dar cu primar PNL, așa cum este Șuncuiușul. Ca și cum a trage de timp este o scuză pentru a nu face nimic…

În schimb, CJ Bihor a preluat un drum comunal din nord-estul Bihorului, la Balc, care se conectează cu Sălajul. „Vom prelua sâmbătă o porțiune de drum comunal care pleacă din Balc, până la Camăr (Sălaj), întrucât dincolo, în Sălaj, este drum județean asfaltat. Îl vom prelua sâmbătă, cu voturile PNL, pentru a-l face la 6 m lățime, să meargă până în Sălaj”, spune Mang. Însă, în privința drumului comunal turistic din Șuncuiuș, este încă nehotărât. „O să dăm la comună bani ca să îl asfalteze, la Șuncuiuș”, a afirmat Mang, după ce inițial vorbea despre posibilitatea ca CJ să preia acel drum pe care, an de an, se plimbă zeci de mii de turiști ajunși la Șuncuiuș…