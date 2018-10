Marile premii de la Cannes se văd, în premieră, în Oradea! Vezi aici programul

Primul weekend al festivalului oferă posibilitatea cinefililor să vadă în premieră filmului care anul acesta a câștigat marele premiu la Cannes, Shoplifters, de Kore-Eda Hirokazu. De asemenea vor putea viziona și cel mai în vogă film românesc al momentului, Lemonade, al regizoarei Ioana Uricaru.

Filmele, proiectate în versiune originală și subtitrate în limba română, vor fi introduse de profesorul și criticul de film – Doru Pop. Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Regina Maria și de pe biletmaster.ro la prețul de 12 lei.

Les Films de Cannes à Oradea este organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul Asociației Pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea) și a Primăriei Municipiului Oradea.

Iată programul proiecțiilor de sâmbătă și duminică, 3 și 4 noiembrie:

Sâmbătă:

15:00 – Paterson

Este cel mai recent film al lui Jim Jarmusch (autorul Coffe and Cigarettes, Broken Flowers și Stranger that Paradise), nominalizat la Palme d’Or. Pelicula redă atmosfera din „orașul poeților”, New Jersey, asa cum e percepută de un șofer de autobuz. Este unul dintre cele mai frumoase filme despre poezie, descoperită în locul natal al scriitorilor americani Allen Ginsberg, figura centrală a mișcării Beat Generation, și a modernistului William Carlos Williams.

17:30 – Border

Filmul danezului Ali Abassi a câștigat premiul pentru cel mai bun film în secțiunea Un Certain Reagrad la Cannes anul acesta, cu acest cel de al doilea film din carieră. Este un amestec captivant de poveste romantică cu noir nordic, de realism social cu horror fantastic, care sfidează și răstoarnă convențiile genului.

20:00 – Burning

Filmul autorului coreean Lee Chang-Dong este considerat de critica internațională drept cel mai bun din competiția oficială de la Cannes și premiat cu prestigiosul premiu FIPRESCI. Filmul este un thriller romantic și adapteaza cinematografic o nuvelă a scriitorului japonez Haruki Murakami, tradus consistent in limba română și multiplu nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură.

Duminică:

13:00 – Lemonade

Filmul Ioanei Uricaru, a debutat in februarie la Berlinală, după care a fost selecționat în peste 25 de festivaluri, achiziționat spre distribuție în 12 țări și a primit șase premii în festivaluri internaționale, printre care premiul pentru regie la Sarajevo Film Festival. Filmat aproape integral în America de Nord, Lemonade spune povestea Marei, o asistentă medicală din România care se vede nevoită să-și tempereze așteptările despre visul american.

15:00 – Girl

Câștigătorul Camera d’Or la Cannes în acest an, filmul belgian Girl de Lukas Dhont, a câștigat pe lângă premiul pentru cel mai bun debut de la Cannes 2018, alte două premii importante, iar critica de specialitate l-a considerat cel mai bun film din secțiunea Un Certain Regard și i-a acordat premiul FIPRESCI. Juriul secțiunii i-a acordat actorului din rolul principal premiul pentru interpretare. Filmul spune povestea Larei, care visează să devină balerină profesionistă.

17:30 – Shoplifters

Filmul Shoplifters, i-a adus regizorului japonez Kore-eda Hirokazu primul primul Palme d’Or din carieră, la cea de-a șaptea selecție a acestuia în competitie de la Cannes. După Premiul Juriului primit în anul 2013 pentru Like Father, Like Son, Kore-eda a primit anul acesta recunoașterea supremă pentru un film cald și emoționant despre o familie de hoți mărunți care găsesc o fetiță abandonată și decid să o crească în casa în care trăiesc, ca și cum ar fi copilul lor.

20:00 – Albastru și roșu în proporții egale și Dogman

Les Films de Cannes a Oradea se încheie cu două filme proiectate în succesiune, fără pauză. În deschidere este scurtmetrajul Georgianei Moldoveanu, Albastru și roșu în proporții egale, care a avut premiera anul acesta la Cannes în secțiunea Cinefondation și este singurul film românesc selecţionat in competitie la Cannes, în 2018.

Va fi urmat de Dogman, filmul dublului câștigător de Grand Prix la Cannes, Matteo Garrone, autorul iconicului Gomorrah. Dogman rămâne în zona mafiei siciliene și spune povestea unui simpatic frizer de câini, prins între forțe mai mari decât el. Filmul a fost laureat la Cannes prin actorul Marcello Fonte, care a primit premiul pentru interpretare.