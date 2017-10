Mașinile vechi, pasiuni de suflet

Un Fiat Topolino din 1936, o Volga câștigată la Loz în plic, cu 3 lei, în 1968 și un Ford Thunderbird din 1962 au fost vedetele Retro Paradei Toamnei, care s-a desfășurat în Piața Unirii din Oradea, sâmbătă, 21 octombrie 2017.

De la an la an, pasiunea pentru mașini de epocă prinde tot mai mult la bihoreni, cifra mașinilor aduse la paradă fiind tot mai mare. Sâmbătă au fost peste 30 de autoturisme și microbuze și cinci motociclete. Fiecare mașină are povestea ei, o poveste de suflet, spusă cu suflet de proprietar.

Modele deosebite

Privirile celor prezenți în Piața Unirii au fost atrase de un Fiat Topolino de culoare vișinie. “Este un Fiat Topolino 500 A din 1936. Lucrăm la el de trei ani, pentru a-l pune în stare de funcționare. Cu piesele a fost mai greu. Am găsit un pasionat în Elveția care dispune de piese de mașini de epocă”, ne-a povestit Ovidiu Gherman, proprietarul Fiatului.

Adrian Farcaș, un împătimit al mașinilor vechi a participat la paradă cu două mașini: un Rolls Royce din 1961 și un Corvette din 1980. “Pasiunea pentru mașini vechi o am de zece ani, timp în care am urmărit piața. Este cea mai sigură investiție, din punct de vedere a creșterii valorii”, este de părere Adrian Farcaș.

O poveste deosebită este cea a unui autoturism Volga, de culoare albastră, din 1968. Actualul proprietar, Doru Curelea, pasionat de mașinile rusești a cumpărat-o de la o persoană care a câștigat-o la Loz în plic, cu 3 lei. “Toată viața am lucrat cu mașini și acum, la pensie, stau și șurubăresc la ele. Mi-au plăcut mașinile rusești. Acum lucrez la restaurea unei mașini Tatra din 1936. 40 de ani a stat sub un șopron, la Aiud. Am demontat-o, am adus-o acasă și acum trebuie să merg în Cehia, să-i fac caroseria, care e din lemn”, ne-a povestit Doru Curelea.

Uneori, mașinile vechi sunt cele care păstrează amintiri plăcute legate de membrii familiei. Este și cazul unui autoturism Austin A60 Cambridge. “Mașina a fost a lui bunicu-meu și îmi aduce aminte de el. Este din 1961, în stare de funcționare și, din câte știu, doar două astfel de exemplare sunt în România”, ni s-a destăinuit Adam Tiberiu.

De la paradă nu puteau lipsi tradiționalele mașini românești, Dacia și Aro, de care proprietarii lor sunt foarte mândri.