Maxim a revenit în sala de antrenament. Luptătorul a primit pedeapsa!

În noiembrie 2018, Maxim a fost prins în flagrant în momentul în care încerca să vândă un kilogram de cannabis unui anchetator sub acoperire. A fost arestat preventiv şi apoi trimis în arest la domiciliu.

Luni, luptătorul a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an şi 8 luni de închisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea unor drepturi. În perioada de supraveghere, Maxim va frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. De asemenea, va presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 120 de zile.

„A fost o întâmplare nefericită. Încă suport consecințele și vreau să trec peste cât mai repede, să revin la viața mea normală, concentrându-mă pe sport. Am reînceput antrenamentele și vreau să arăt tuturor că mai am multe de demonstrat în ring. Promotorii au aflat și ei că am revenit și aștept cu nerăbdare următorul meci, îmi este dor să urc în ring”, ne-a declarat Adrian Maxim.