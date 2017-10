Medaliaţi la Atom Kupa

Competiţia a reunit la start nu mai puţin de 600 de concurenţi din Ungaria, România, Austria, Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia, Italia, Serbia, Croaţia şi Slovenia. Micii judoka orădeni au concurat la categoriile de vârstă Under 15, Under 13, Under 12 şi Under 11 ani, aflându-se printre protagoniştii concursului. Ei au reuşit să-şi treacă în cont nu mai puţin de nouă medalii, dintre care două de aur, una de argint şi şapte de bronz, după cum urmează:

Medalii de aur: Sarolta Lungu (57 kg), la copii U 15 ani; Bianca Popa (36 kg), la copii U 12 ani

Medalii de bronz: Arian Fălăuş (66 kg), la copii U 15 ani; Adriana Barani (56 kg), Darius Ţârlea (38 kg), Raul Bodea (55 kg), Cosmin Albuţ Dana şi Andrei Gavraş (ambii la +66 kg), la copii U 13 ani.

Au ratat de puţin podiumul, clasându-se pe locurile 5 la categoriile lor de greutate, următorii sportivi: Yasmine Smeu Mare (52 kg), Danile Fazekas (73 kg), Denis Scorţe (81 kg), la copii U 15 ani; David Popa (35 kg), Mark Badea (38 kg), Krisztian Nemes (66 kg), la copii U 13 ani; Patrick Petruş (55 kg), la copii U 12 ani; Richard Bandici (42 kg), Flaviu Mezei (45 kg), la copii U 11 ani.

Cea de-a noua medalie pentru judoul orădean la concursul de la Paks, una de argint, a fost obţinută de Briana Pintea (CS Crişul, antrenoare Olimpia Ianc), care s-a situat pe locul secund la categoria +56 kg, la copii U 12 ani.