Mircea Bradu, prima dragoste

L-am întâlnit când aveam vreo 20 de ani. Este patronul reţelei Radio Transilvania, fost director al Teatrului din Oradea, un om frumos şi cult şi bun şi blând. Are 3 fete de o vârstă cu mine şi un băiat făcut “la bătrâneţe”. Este bărbatul pe care l-am iubit şi de dragul căruia mi-am dorit să fiu mai bună ca om. A fost primul pământean care m-a făcut să-mi doresc să fiu blândă şi corectă şi frumoasă şi generoasă. A avut cea mai mare influenţă asupra dorinţei mele de a fi om înainte de orice. Mi-am dorit să pot într-o zi să am aceeaşi capacitate de înţelegere şi acceptare pe care o avea el, aceeaşi generozitate şi bunăvoinţă, de la el am învăţat să pornesc la drum cu premisa bunelor intenţii ale mele şi ale celorlalţi. Niciodată de la domnul Bradu încoace n-am mai privit vreun om cu suspiciune, nu mi-am pus problema – oare ce vrea de fapt, ce urmăreşte…

Mirela Retegan, creator Fenomen Naţional Zurli