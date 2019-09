Nana și C-Block vin la Oradea, pe 8 noiembrie! Cei care achiziționează cinci bilete, îl vor primi și pe al șaselea gratis

Totul este posibil cu ajutorul Artistic Entertainment, care va organiza pe data de 8 noiembrie prima ediție a „Urban Beats”, un concert de înaltă calitate de urban/hip hop/rmb style, cu dansatori și artiști de renume național și internațional.

Evenimentul, care va avea loc la Arena Antonio Alexe, va cuprinde și un show de baschet acrobatic nemaivăzut în România, susținut de echipa Face Team. Gazda evenimentului, ce va debuta de la ora 20:00, va fi Cosma Levi Lennon, unul dintre cei mai renumiți și de succes coregrafi din România.

Organizatorii anunță că în această perioadă, 13 septembrie – 3 octombrie, are loc promoția 5+1. Astfel, cei care achiziționează cinci bilete, îl vor primi și pe al șaselea gratis.

Biletele pot fi achiziționate online, pe www.eventim.ro sau fizic de la Magazinele Diverta, OMV, Carrefour, Telekom, Vodafone, Librăria Humanitas și Carturești.

Celebrul rapper și DJ german Nana, cunoscut, mai ales pentru hiturile „Lonely”, „Remember the time”, „Let it rain”, „Too much heaven” cunoscute și fredonate de toată lumea promite un show de neuitat.

Un sohow cu totul deosebit promit și C Block, legendarii rapperi ce au adus cultura hip-hopului american în Europa, unde hit-ul Shake that Azz a făcut furori în anii 90. Ei mai sunt cunoscuți și pentru piese precum „So Strung Out,Time is ticking away”.

Mai multe informatii pot fi aflate de pe pagina de facebook/Artistic sau pe evenimentul Urban Beats.

