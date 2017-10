Negociere a la Bolojan: urmează reduceri la OTL SA

După descinderea între protestatarii de la OTL SA şi după întâlnirea cu conducerea societăţii locale de transport în comun, primarul Ilie Bolojan şi-a prezentat concluziile într-o conferinţă de presă. Pe scurt, angajaţilor OTL le transmite că urmează concedieri, într-o primă fază dintre cei cu funcţii TESA şi apoi, pe parcurs, dintre şoferi şi vatmani. Orădenilor şi navestiştilor le-a promis că maxim până vineri ar urma să se reia circulaţia mijloacelor de transport în comun, în regim de avarie, însă.

Acţiune iresponsabilă

Bolojan a început prin a cataloga drept ilegală mişcarea de protest, pentru că aceasta nu a fost notificată conduceri, aşa cum ar cere contractul colectiv de muncă, şi nici nu s-au asigurat mijloace de transport pentru 30% dintre curse, aşa cum ar cere legea.

„Este o acţiune anormală şi iresponsabilă, care în niciun caz nu ajută Oradea. Dacă în Oradea te mai duci pe jos, distanţele sunt mici iar vremea bună, pentru cei care fac naveta de Borş şi Sânmartin, e foarte incomod în condiţiile în care au plătit sau le-au fost plătite abonamente la OTL. OTL riscă să aibă pierderi serioase şi indirect şi Oradea, care era un oras stabil, cu un transport normal”, crede Bolojan. Spune că a fost afară să vorbească cu protestarii, şi că le-a cerut „să reînceapă lucrul, pentru că negocierile erau în curs”. „Nu am reuşit, din păcate, să-i fac să reia activitatea. O parte dintre ei voiau dar un grup de forţă nu a permis ieşirea maşinilor din curtea OTL”, apreciază el, prezentând scuzele Primăriei către toţi orădenii şi navetiştii afectaţi, cu promisiunea că „vom căuta să luăm măsuri pentru a evita aceste situații, pe viitor”.

35 + 10 sau 15%

Primarul spune că la sediul OTL a avut o discuţie pentru a vedea ce e de făcut. „Fac, încă o dată, un apel către angajatii OTL să dea drumul la autobuze şi tramvaie. Fac un apel către cei care blochază ieşirea, au deja a doua zi de absenţe nemotivate, dupa 3 zile li se va desface contra de muncă. Am discutat cu conducerea să aplice întocmai contractul de muncă”, ameninţă primarul.

Spune că, pentru a face rost de bani pentru salarii, chiar dacă nu la nivelul de 3.000 de lei brut, cum cer oaenii, vede necesare două runde de restructurări. Prima ar fi concedierea a 25 – 35 de persoane din rândul personalului TESA, care ar urma să fie votată în prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor.

Bolojan a ajuns la concluzia că graficul de transport în comun suportă o „optimizare a curselor din oraş”: s-ar menţine cele din orele de vârf dar s-ar putea reduce frecvenţa celor din afara orelor de vârf. Asta ar veni la pachet cu o reducere a personalului care operează aceste curse, bugetul rămas ar acoperă o creştere de salarii dorită de oameni. Deşi spune că nu deţine calcule concrete, primarul nu ezită să vehiculeze un procent cuprins între 10 şi 15% dintre şoferi şi vatmani, proporţional cu cursele care s-ar putea reduce. Echipa tehnică de la OTL ar trebui să prezinte optimizarea curselor OTL până la sfârşitul săptămânii viitoare.

Să demisioneze

„Azi mi-au fluturat un număr de demisii. Dacă se depun demisii, am vorbit cu conducerea, acestea trebuie acceptate, urmand ca noi să asigurăm în limita de avarie transportul în comun”, promite edilul. Acesta a reluat promisiunea că până la sfârşitul săptămânii viitoare se va şti ce poate oferi conducerea OTL în materie de creştere de salarii.

Dacă oamenii vor acumula cele trei absenţe nemotivate prevăzute de contractul colectiv de muncă, Bolojan insistă că şefii lor trebuie să îi dea afară pe cei în cauză: „e un joc de şantaj pe care nu-l putem accepta, dacă nu va reîncepe munca, OTL va trebui să facă reduceri serioase de personal şi să îi angajeze ulterior pe cei care vor să lucreze. Aştfel, să cedăm ar însemna să încurajăm anarhia. E a treia oară că se întâmplă asta la OTL, de cand sunt eu primar, ştiu că au mai fost mişcări similare şi înainte”.

Despre reluarea transportului în comun, „în condiţii de avarie”, asta s-ar putea întâmpla de joi sau vineri.

„Folclorul” salariilor

Primarul a insistrat să clarifice şi ceea ce a numit „floclorul” legat de salariile de la OTL: „care sunt câştigurile medii la OTL, pentru că zilele acestea a fost în întreg folclor. Câştigurile medii brute la OTL sunt cele mai mari, în medie, din toate companiile la care Consiliul local este acţionar: OTL – 2.818 lei/lună, Termoficare – 2.638 lei, CAO – 2586 lei şi ADP – 2167 lei. În aceste câştiguri intră sporuri şi orice alte forme salariale. Salariu mediu net în OTL este azi de 2.236 lei/lună, cu bonuri şi sporuri”.

Bolojan a mai arătat că un vatman câştigă lunar între 1.700 lei şi 1.800 lei net, plus bonuri în valoare de 231 lei. Un şofer câştigă lunar între 1.700 şi 2.700 de lei, cei care au ore suplimentare, plus 321 lei.

Cifrele OTL-ului

OTL are 552 de angajați, dintre care 470 persoane direct implicate în activitatea zilnică şi cam 80 de persoane personal TESA – directori, şefi de sectii şi personal auxiliar etc. Bolojan spune că la OTL sunt şi cele mai generoase salarii – pentru cei cu vechime peste 20 de ani, 30 zile plus 3 zile pentru vatmani şi şoferi. Spre comparaţie, la aceeaşi categorie, la CAO sunt 28 de zile iar la ADP 26 zile.

60 % din activitatea OTL o reprezintă transportul pe tramvai, restul e asigurat cu autobuze. Frecvenţa minimă a tramvaielor la orele de vârf este la 3-4 minute iar gradul de încărcare de maxim 80%. În rest scade la 50-60%. Activitatea e similară şi în ceea ce priveşte autobuzele.

Cifra de afaceri anuală a OTL este de 9,5 milioane euro. OTL primeşte de la bugetul local două tipuri de subvenţie – de exploatare, de 15,8 milioane de lei şi de tarif, pentru elevi, studenţi sau pensionari, de 6 mil lei. Salariile, din bugetul OTL, reprezintă 24 mil lei, adică 54%.