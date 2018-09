Noul Ford FOCUS VINE ÎN ORADEA ALATURI DE FORD CARBENTA COM in perioada 25-28 Septembrie la ERA PARK!

Te invitam de Marti (25 Septembrie) si pana Vineri (28 Septembrie) in parcarea ERA PARK Oradea, intre orele 9 si 20, unde iti vom prezenta noul Ford Focus!

Vei avea parte de o experienţă de test drive inedită, precum şi de numeroase surprize!

Dar pana atunci, hai sa iti prezentam cateva informatii despre masina care a decis sa faca istorie!

Prima generație Ford Focus vedea lumina zilei în 1998, compacta înlocuind modelul Escort, ce avea să dispară atunci din gama europeană.

În 2001 și 2002 Focus a fost cea mai vândută mașină din lume, fiind vanduta in peste 16 milioane de exemplare la nivel global.

Generația a doua a lui Focus a fost lansată în Europa în 2005, iar in 2007, Ford Focus a fost printre cele mai vândute mașini de import în România, fiind pe primul loc cu 1044 de exemplare în luna Noiembrie 2007.

La 20 de ani distanță este prezentat Ford Focus 2018, automobil proiectat de la zero, dezvoltat pe o arhitectură nouă, având la bază platforma Ford C2, arhitectura fiind dezvoltată pentru a îmbunătăți performanțele din cadrul testelor de siguranță, dar și pentru a oferi o experiență de condus mult mai plăcută. Noul design al gamei extinse Focus include crossover-ul Focus Active si versiunea premium Focus Vignale.

Americanii au pregătit o serie de modificări consistente pentru a continua povestea de succes a modelului de clasă compactă. Ovalul Albastru a pus accentul atât pe tehnologiile moderne, dezvoltate special pentru a ușura “munca” șoferului, dar și pe comportamentul mașinii.

Noul Focus este construit sa-ti imbunatateasca experienta la volan, in toate modurile posibile!

Aceasta masina e plina de caracteristici avansate, cum ar fi tehnologii de asistenta a soferului, inclusiv tempomat adaptiv, cu functie de pornire-oprire si centrare pe banda de mers, si Asistenta activa la parcare, versiunea 2. Impreuna, aceste tehnologii inteligente te pot ajuta sa gestionezi acceleratia, franarea si chiar directia. Vorbim de tehnologie care implica in asa masura lipsa efortului, incat te vei mira cum te-ai descurcat pana acum fara aceasta.

Ford Co-Pilot360 combina o gama de tehnologii care, la un loc, iti fac experienta de condus mai confortabila si mai placuta ca niciodata. De exemplu, tempomatul adaptiv cu „Stop & Go” iti regleaza in mod automat viteza de deplasare pe baza vitezei vehiculului din fata. Daca traficul incetineste pana se opreste de tot, motorul se va opri in mod automat si va reporni atunci cand drumul va fi liber. Sistemul poate chiar sa recunoasca indicatoarele de viteza si iti va regla viteza in mod corespunzator. Tehnologia de centrare pe banda poate oferi de asemenea, asistenta de directie, respectand marcajele drumului pentru a te ajuta sa te pozitionezi pe mijlocul benzii pe care te afli.

Asistenta activa la parcare de cea mai recenta generatie nu doar te directioneaza in locurile de parcare, ci si controleaza acceleratia, schimbarea vitezelor si franarea. Aceasta tehnologie inteligenta, disponibila la modelele Focus, face ca parcarea sa fie lipsita de orice efort. Dupa activare, este suficient sa sellectezi o parte a drumului si daca doresti o parcare paralela sau perpendiculara. Apoi, apasa si mentine apasat butonul si lasa masina sa faca toata treaba in locul tau.

Farurile si luminile de zi LED, Ford Dynamic, cu iluminat adaptiv ofera un model de lumina precisa si intensa, care se regleaza automat pentru a se potrivi unor conditii de drum si de condus diferite. In plus, faza lunga anti-orbire se regleaza automat, pentru a nu-i orbi pe colegii de trafic, iar acest sistem nou poate chiar „citi” curba drumului pentru a lumina colturile si intersectiile inainte de a intra in acestea.

De asemenea iti poti personaliza experienta de condus modificand raspunsul pedalei de acceleratie si chiar comportamentul schimbatorului de viteze, pentru a se potrivi stilului tau de condus. Modurile de deplasare selectabile includ „Normal”, „Eco” si „Sport”.

Frana electromecanica este o simpla adaugire care are unele avantaje surprinzatoare. De exemplu, iti ofera mai mult spatiu in cabina, este usor de aplicat si nu va trebui sa efectuezi service-ul franelor la aceleasi intervale ca de obicei. Iar pentru a pune frana, tot ce trebuie sa faci este sa apesi un buton din consola centrala.

Afisajul de la nivelul capului proiecteaza informatiile vehiculului tau in campul vizual, astfel incat ramani la curent fara a trebui sa iti iei ochii de la drum, privind in jos la tabloul de bord. Informatiile afisate pe ecranul color pot fi, de asemenea, complet personalizate pentru a se potrivi preferintelor tale.

Indiferent daca semnele sunt pe marginea drumului sau deasupra acestuia, permanente sau temporare, sistemul de Recunoastere a indicatoarelor rutiere le poate identifica. Pictogramele pentru limitele de viteza si de interdictie a depasirii sunt afisate pe instrumentarul de bord, avertizandu-te in privinta restrictiilor.

Pe langa toate acestea, oricare ar fi gusturile tale, muzica merita sa sune asa cum a intentionat artistul. Exact la aceasta te poti astepta de la noul Focus. De ce? Deoarece este disponibil cu B&O PLAY. Acest sistem audio premium de 675 wati ofera un sunet bogat si puternic, printr-un sistem ce include 10 difuzoare, woofer si subwoofer. Aceasta tehnologie avansata a fost special conceputa, dezvoltata si reglata pentru Focus de catre specialistii in acustica de la B&O PLAY. Asa ca da volumul mai tare si bucura-te de trupele si piesele favorite in sala de concerte din cabina masinii tale.

Focus-ul este disponibil cu un acoperis panoramic pe toata lungimea, care inlocuieste in intregime panoul din otel al acoperisului. Acesta lasa sa patrunda lumina in masina, pentru a crea un interior luminos si aerisit. Jumatatea frontala este actionata electric si se poate inclina sau aluneca inapoi, iar parasolarele retractabile de pe intreaga lungime iti permit sa deschizi geamul pentru a te bucura de aer curat in timp ce te protejezi de soare.

Daca ai mainile ocupate, iar noul Focus Wagon detecteaza in apropiere tocul cheii KeyFree, nu trebuie decat sa iti fluturi piciorul sub bara de protectie din spate, iar hayonul se va deschide sau se va inchide automat.

Interiorul Focus-ului este conceput pentru a amplifica la maxim spatiul si comoditatea. De exemplu, spatiul pentru media din fata schimbatorului de viteze este suficient de mare pentru cele mai mari telefoane inteligente. Iar datorita incarcarii wireless, disponibila, de asemenea, pentru telefoanele inteligente compatibile, nu a fost niciodata mai usor sa te asiguri ca dispozitivele tale sunt mereu gata de utilizare.

SYNC 3 este cea mai avansata versiune de pana acum. Este mai rapida si mai usor de utilizat, cu comenzi vocale imbunatatite si mai multe functii. Noua interfata are butoane mai mari pentru o utilizare mai facila, iar ecranul tactil colorat recunoaste acum gesturi de strangere si glisare specifice smartphoneurilor si tabletelor pentru o navigare si mai intuitiva. SYNC 3 include, de asemenea, aplicatiile AppLink, CarPlay si Android Auto*, pentru a afisa informatiile smartphoneului tau pe ecranul tactil.

Focus este disponibil cu o gama de motoare puternice si care economisesc combustibil, toate completate de cutii de viteze automate, cu 8 trepte de viteza, cu un schimbator de viteze rotativ, sub forma de cadran, sau cutii de viteze manuale, cu 6 trepte de viteza. Designul exterior a fost, de asemenea, modelat pentru a crea o forma care este atat atletica, cat si aerodinamica, ajutand in acelasi timp la imbunatatirea si mai mare a eficientei.

Noul Focus este primul Ford care prezinta aceasta noua si avansata cutie de viteze automata. Oferind acceleratie imbunatatita si schimbare super-fina a vitezelor, este conceputa in intregime sa imbunatateasca experienta de condus si sa amplifice la maximum performanta. Am inlocuit schimbatorul de viteze traditional, imbracat in piele, cu un schimbator de viteze rotativ, sub forma de cadran, montat pe consola. Acesta ofera interiorului un aspect mai curat si mai modern. Si mai exista inca o functie utila: atunci cand iti parchezi masina, schimbatorul trece automat in modul parcare.

Noile si mult imbunatatitele motoare pe benzina Ford EcoBoost de 1,0 si de 1,5 litri sunt concepute sa va asigure toata puterea la care v-ati astepta de la motoare de capacitate mult mai mare. Tehnologia Ford EcoBoost ofera performanta fina, capacitate de reactie si satisfactie personala. Pentru a le face si mai eficiente, ambele motoare au acum functia de dezactivare a cilindrilor. Aceasta dezactiveaza un cilindru atunci cand necesitatea cuplului este redusa, cum ar fi pe autostrada. Cand necesitatea cuplului creste, cilindrul este activat si iti ofera puterea de care ai nevoie.

Motoarele pe motorina Ford EcoBlue de 1,5 si 2,0 litri sunt motoare extrem de avansate, supraalimentate, care ofera eficienta, performanta si rafinament masurabil mai bune. Noile motoare pot imbunatati eficienta consumului de combustibil si sunt, de asemenea, mai silentioase ca niciodata.

O serie de tehnologii inteligente sunt concepute pentru a te proteja, pe tine, familia ta si colegii de trafic. De exemplu, franarea activa si Sistemul de asistenta pre-coliziune cu detectarea pietonilor si ciclistilor, te pot avertiza in privinta eventualelor coliziuni si pot frana automat, daca tu nu reactionezi la timp.

Sistemul de asistenta pre-coliziune detecteaza vehiculele si pietonii de pe drumul din fata sau pe cei care s-ar putea intersecta cu traseul vehiculului si te avertizeaza cu privire la prezenta acestora. Daca nu reactionezi, sistemul aplica automat franele. Aceasta tehnologie e conceputa pentru a ajuta sa reduci riscul accidentelor sau pentru a le evita complet, functionand la viteze de pana la 80 km/h.

Sistemul de franare activa reprezinta o dotare de siguranta inovatoare, care functioneaza atunci cand te deplasezi cu viteze mai mari de 50 km/h. Tehnologia utilizeaza un RADAR pentru a scana drumul din fata si, daca stabileste ca este posibila o coliziune, te va avertiza. Daca nu reactionezi, sistemul pregateste frana si incepe sa franeze pentru a te ajuta sa incetinesti. La viteze mai mici de 50 km/h, o alta tehnologie iti sta la dispozitie pentru a te ajuta: Oprire activa in oras. Combinate, aceste doua tehnologii iti ofera siguranta asistentei la franare la toate vitezele.

Nu e deloc greu sa lovesti portiera, atunci cand parchezi in locuri inguste. Dar, in noul Ford Focus, la deschiderea portierei se declanseaza o bariera protectoare, care are grija de vopseaua ta si de cea a masinilor din jur.

Interiorul complet nou utilizeaza fiecare milimetru patrat, pentru a-ti oferi cel mai adaptabil Focus posibil. Exista un spatiu generos pentru cap, picioare si coate, in fata si in spatele vehiculului, astfel incat si cel mai inalt pasager sa poata sta confortabil. Scaunele din spate se pot diviza 60/40 si se pot rabata aproape complet, pentru a maximiza spatiul pentru bagaje. Podeaua spatiului de incarcare a marfii e reglabila si poate fi ridicata, pentru a-ti oferi un compartiment de depozitare ascuns, sau poate fi coborata, pentru a crea mai mult spatiu.

Cu un spatiu de incarcare impresionant, nu vei ramane niciodata fara spatiu pentru bagaje. Pasagerii inalti din fata sau din spate vor aprecia, de asemenea, spatiul suplimentar pentru coate si picioare, mai ales in calatoriile lungi. Iar podeaua ajustabila a portbagajului si hayonul cu deschidere hands-free (numai la modelul Wagon) fac incarcarea masinii tale mult mai usoara.

Designul ultra-modern nu ajuta numai la oferirea unei experiente de condus mult mai placute. Iti ofera si mult mai mult spatiu. Interiorul este mai spatios, mai luminos si mai aerisit ca niciodata, oferind o ambianta sofisticata, relaxanta si revigoranta in acelasi timp.

Inclusa ca dotare standard la modelul Wagon, podeaua portbagajului dispune de trei setari de inaltime, asadar poti crea un compartiment ascuns, de diverse dimensiuni, sub ea. Cand este setata la cea mai inalta pozitie si cu scaunele din spate rabatate, obtini o podea de incarcare complet plata.

Indiferent ce stil de caroserie alegi, noul Focus a fost conceput sa iti ofere tot spatiul de care ai nevoie. Scaunele din spate pot fi divizate 60/40 pentru a mari la maximum flexibilitatea si se pot rabata complet, oferindu-ti mai mult spatiu pentru bagaje decat pana acum. Exista chiar si o trapa utila, de incarcare a schiurilor.

Dar cel mai bine e sa vii sa o descoperi in realitate!

Te asteptam sa te bucuri de condus alaturi de noul Ford Focus si Ford Carbenta COM, in 25-28 Septembrie 2018, la parcarea ERA PARK Oradea!

