Noul Ford Puma- produs la Craiova- disponibil pentru România cu un preț special de lansare de 16.500 de euro

Printre tehnologiile disponibile în standard la acest preț, se află: scaune față cu suport lombar și masaj, încărcare wireless pentru smartphone-uri, faruri cu tehnologie LED, precum și multe tehnologii de asistență a șoferului, cum ar fi Active City Stop, Lane Keeping Aid, Active Cruise Control.

Oferit cu tehnologia avansată de propulsie electrică EcoBoost Hybrid de 48 de volți, noul Ford Puma este primul vehicul hibrid fabricat în România, alăturându-se astfel gamei extinse de SUV-uri și de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge și noul Explorer Plug-In Hybrid.

Pe lângă tehnologia sofisticată de motorizare mild-hybrid*, carismaticul Ford Puma oferă versatilitatea unui spațiu de încărcare de 456 litri, inclusiv inovatorul Ford MegaBox.

„Ne bucurăm și suntem foarte mândri să anunțăm că începând de azi, îi așteptăm în showroom-urile Ford din toată țara, pe toți cei interesați să-și comande noul Ford Puma. Prețul special de lansare anunțat astăzi este disponibil cu sprijinul acordat atât de către Ford România, dar și de către dealerii săi, ca parte a eforturilor noastre susținute de a încuraja vânzările de vehicule noi pe piața locală”, a declarat Cristian Prichea, Director General Ford România – Compania Națională de Vânzări.

Ford Puma este disponibil în acest moment în 3 variante de echipare: Titanium, Titanium X și ST-Line X. Începând cu februarie 2020 va fi disponibilă și varianta de echipare ST-Line.

În ceea ce privește motorizarea, pentru variantele de echipare mai sus menționate, clienții Ford Puma pot alege dintr-o gamă avansată de motoare pe benzină Ford EcoBoost de 1.0 litru, produse tot la uzina Ford de la Craiova, iar din luna mai a anului viitor, se poate opta și pentru versiunea diesel de 1.5 l EcoBlue.

Pentru lista completă de prețuri a noul Ford Puma vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail vânzări@fordcarbenta.ro sau la numărul de telefon 0359/450.490.

Ford Puma este produs exclusiv la uzina Ford din Craiova, alături de modelul Ford EcoSport, fiind pentru prima dată de la preluarea uzinei din Craiova în 2008 când se fabrică în paralel două vehicule. În plus, volumele anticipate de producție pentru modelele EcoSport și Puma, fac ca Fabrica de Asamblare Vehicule să lucreze în trei schimburi.

Pentru introducerea în producție a noului Ford Puma, Ford a investit 200 de milioane de euro, astfel că investiția totală a Ford la Craiova se ridică la aproximativ 1,5 miliarde euro de la preluarea uzinei în 2008.

Noul Ford Puma este unul dintre cele 17 vehicule electrificate pe care Ford le va lansa în Europa până în 2024, din care 8 vor fi lansate în anul 2019. La începutul acestui an, Ford a anunțat că fiecare nou autoturism pe care îl va lansa va include o opțiune electrificată – mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid sau full-electric – oferind una dintre cele mai cuprinzătoare game de opțiuni electrificate pentru clienții europeni. Ford se așteaptă ca motoarele electrice să reprezinte mai mult de jumătate din vânzările de autoturisme ale companiei până la sfârșitul anului 2022.

În prezent, mai mult de unul din cinci vehicule Ford vândute în Europa este SUV, iar vânzările au crescut cu peste 19% în 2018.

*Consumurile declarate de combustibil / energie, emisiile de CO 2 și gama electrică sunt măsurate în conformitate cu cerințele tehnice și specificațiile Regulamentelor europene (CE) 715/2007 și (CE) 692/2008, conform ultimelor modificări. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru o versiune, nu pentru toate versiunile unui model. Procedura de testare standard aplicată permite compararea între diferite tipuri de vehicule și diferiți producători. In plus fata de eficiența în materie de combustibil a unei mașini, comportamentul la volan, precum și alți factori non-tehnici joacă un rol decisiv în determinarea consumului de energie / combustibil al unui vehicul, a emisiilor de CO 2 și a gamei electrice. CO 2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.

Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate folosind procedura World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) conform cu (UE) 2017/1151 cu ultimele modificări, care este o procedură de testare mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO 2 . Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP a început să înlocuiască NEDC, procedura de testare anterioară. În timpul eliminării NEDC, consumul de combustibil WLTP și emisiile de CO 2 sunt corelate cu NEDC. Va exista o oarecare variație față de economia de combustibil și emisiile anterioare deoarece anumite elemente ale testelor s-au modificat, respectiv, aceeași mașină ar putea avea un consum de combustibil și emisii de CO 2 diferite.

Despre Ford Motor Company

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează și furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford și vehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește să ocupe poziții de top în domeniul electrificării, vehiculelor autonome și soluțiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 191.000 de angajați în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre Ford, produsele sale și compania Ford Motor Credit, vă rugăm să vizitați www.corporate.ford.com.

Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea și deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de piețe individuale, având aproximativ 47.000 de angajați în unitățile proprii și în asocierile în participație consolidate și aproximativ 62.000 de angajați, dacă includem și societățile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienți Ford și 19 unități de producție (12 unități proprii și șapte asocieri în participație neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost expediate în Europa în 1903 – în același an a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.

