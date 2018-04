Nu ne demolați casele! Orădenii de pe Plevnei se opun exproprierilor pregătite de Primărie

Deschiderea Podului Centenarului ar veni la pachet cu lărgirea străduțelor care ies în cele două capete ale podului. Primăria anunța un sens giratoriu pe strada Ady Endre respectiv lărgirea la 2 benzi a străzii Plevnei, cu ieșire în strada Tudor Vladimirescu.

Lucrarea ar urma să se deruleze anul viitor și ar consta din amenajarea carosabilului, a trotuarelor și a unei piste de biciclete. Lărgirea şi îndreptarea carosabilului existent s-ar face prin afectarea unui rând de case: pe sensul de mers dinspre strada Tudor Vladimirescu s-ar lărgi carosabilul pe partea cu numere impare (partea stângă), respectiv pe tronsonul dintre străzile Simion Ştefan şi Călăraşilor/Principatelor Unite s-ar lărgi carosabilul pe partea cu numere pare (partea dreaptă).

Exproprierea clădirii în care a funcționat vulcanizarea auto s-a consumat în liniște pe malul opus, însă orădenii de pe Strada Plevnei nu se dau bătuți fără să lupte pentru proprietățile lor.

„Eventuala demolare a proprietăților noastre ar avea un impact devastator asupra familiilor noastre, silite să se relocheze de urgență în alte spații, în ciuda faptului că am ales să locuim în zona aparent cea mai sigură a orașului (zona 0) și ar crea un precedent periculos în ceea ce privește regimul construcțiilor din perimetrul istoric al orașului”, se arată în petiția depusă la Primărie de cei afectați, asumată de avocata Crina Nicolaescu.

Opacitate administrativă

Aceștia reclamă atât metodele de lucru ale Primăriei, pe care le plasează în registrul presiunilor și intimidării.

„Este evident că Primăria face un abuz de drept în această situație și încearcă să lămurească proprietarii că exproprierea <este în interesul lor> și să nu își <îngreuneze> situația, de parcă proprietarii imobilelor ar fi autorii unei infracțiuni”, arată avocata într-un comunicat transmis redacției.

Conform acesteia, funcționarii Direcției Imobiliare împreună cu expertul evaluator Anevar Andrei Veronica s-au prezentat la ușile proprietarilor, în februarie 2018, pentru masurători și poze, în vederea evaluării imobilelor vizate de expropriere, … cu mâinile în buzunar. Nu au convenit, în prealabil, cu proprietarii, momentul vizitei și s-au dus în teren „fără a avea asupra lor delegație de serviciu corect și complet întocmită, care să indice scopul vizitei și actul administrativ în baza căruia s-a demarat procedura exproprierii”. Avocata relatează că, „în lipsa acestor documente justificative, o parte dintre proprietarii imobilelor situate pe strada Plevnei a refuzat accesul delegației pe proprietatea lor, o altă parte, intimidată de autoritatea Primăriei Oradea, a permis accesul în vederea expertizării”.

La Bolojan

În afara descinderii în teren a funcționărimii din Primărie, „beneficiarii” viitorului culoar de expropriere se plâng că nu sunt băgați în seamă de primarul Ilie Bolojan. „Până în prezent nu am primit niciun răspuns la Petiția noastră și nici nu am fost convocați la discuții cu reprezentanții Primăriei. Ne-am înscris în audiență la dl. primar Ilie Bolojan însă acesta nu s-a prezentat personal la audiență ci a delegat-o pe dna. Anca Grama Sas, purtător de cuvânt al Primăriei Oradea, să preia problema noastră. S-a încercat și abordarea directă a primarului fără programare, în sediul Primăriei, însă acesta a evitat o discuție precizând că este prematură o discuție în acest moment, „nu este pregătit” și de altfel are de „condus o instituție” și „nu îi place ca lumea să aștepte la ușa cabinetului”. În ciuda faptului că a promis o întâlnire cu proprietarii, această întâlnire nu s-a concretizat. Angajații Primăriei ridică din urmeri și spun că nu sunt în măsură să găsească altă soluție pentru că aceasta este <viziunea>”, se arată în comunicatul trimis redacției.

Oamenii susțin că, deși rapoartele de evaluare a proprietăților sunt gata, Primăria refuză să le pună la dispoziție. În condițiile acestei opacități, e îndreptățită suspiciunea că imobilele ar fi, de fapt, subevaluate: „practica evaluărilor efectuate de Primarie arată că valorile rezultate au fost mereu cu 30-40% sub valoarea de piață și de multe ori sub valoarea de impozitare stabilită de însăși Primaria Oradea, în baza de date. Cu alte cuvinte, la plata impozitului casa e scumpă și situată în zona de impozitare 0, însă la expropriere casa se devalorizează brusc”.

„Noi am cumpărat casa în 2012. Am renovat-o cum am am putut mai bine, cu subzidiri și consolidări, mansardări și dotări interioare, până în 2015. Și după doi ani de stat în casă nouă, vine Primăria și zice <hai, că te muți!>. Și dacă îmi virează banii pentru expropriere, eu ce curaj mai am să o iau de la capăt să reamenajez o nouă casă? Mă poate demola și de-acolo”, ne-a relatat avocata situația familiei sale, cu doi copii mici.

În Centrul istoric

Ea insistă că „utilitatea publică a exproprierii nu a fost dovedită public în niciun fel, nu apare cu titlu de recomandare nici în „Planul de mobilitate urbană” elaborat în noiembrie 2016 (…) dar nici în „Strategia integrată de dezvoltare urbană 2017-2023” (SIDU) elaborata în mai 2017, ambele uzate de Primăria Oradea la dosarele de finanțare europeană. Cu atât mai puțin nu este inclusă în Planul Urbanistic General, deși sunt incluse aici alte proiecte de „modernizare” pe termen lung în zona centrală, precum demolarea unui rând de case de pe strada Avram Iancu și de pe strada Sucevei, după anul 2023”, se arată în comunicatul ajuns la redacție.

Întregul scandal are ca fundal „geografic” Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, perimetru pe care municipalitatea ar trebui să-l conserve și să-l protejeze, în cât mai mare măsură. Până acum, cel puțin, pentru această amplă intervenție buldozeristică, Primăria nu a cerut acordul Comisie locale pentru monumente, acord, altfel, necesar inclusiv pentru lucrări de mică amploare.

Riveranii de pe Plevnei au aflat abia în urma unei acțiuni în Contencios administrativ, care sunt actele administrative care ar putea motiva exproprierea: „Tema de proiectare, elaborare expertiză, documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție modernizare strada Plevnei”, aprobată de Primarul Ilie Bolojan la data de 15.12.2017 sub nr. 397255”.

Foarte probabil, un proiect de hotătâre referitor la exproprieri se va afla, luna aceasta, în borderoul ședinței de Consiliu local.

Birta: „Nu suntem absurzi”

Față de cele reclamate, viceprimarul Birta Florin admite că niciunul dintre cei trei aleși din fruntea instituției nu s-a deplasat în teren pentru a sta față în față cu cei cărora le bulversează viețile. Nici nu consideră că asta ar fi o scăpare, din moment ce funcționarii din Primărie au putut produce procese verbale de inspecție a proprietăților vizate de expropriere, semnate de cei vizați. „În afară de doamna Meister-Nicolaescu, niciunul nu a protestat”, susține vicele, deși petiția adresată Primăriei, pentru reconsiderarea demolării de imobile, e semnată de peste 25 de persoane.

„Pe strada Plevnei vor fi expropriate 18 imobile, pentru lărgirea străzii astfel încât să existe o bandă pe sens, după cum se știe acum e sens unic. Cu deschiderea podului nou, trebuie să asigurăm fluența traficului în zonă”, spune Birta.

Vicele susține că rapoartele de evaluare a proprietăților sunt pe finalizare, nu au ajuns încă în Primărie. „Noi am început acest proiect de anul trecut. Facem exproprierea acum ca să le punem bani în cont, ca să își poată achiziționa alte proprietăți. Nu îi scoatem din case de pe o zi pe alta, nu suntem absurzi. Conform legii exproprierii, cei nemulțumiți pot contesta ulterior sumele”, spune el.