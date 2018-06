Numărul persoanelor îmbolnăvite a crescut de la 10 la 17! Alți suspecți, așteptați la laboratorul Sanepidului!

Numărul persoanelor îmbolnăvite a crescut de la 10, câte erau vineri, la 17, iar numărul cazurilor de salmonella: de la 6 la 10.

Cazuri noi

Din totalul celor 17 cu simptomatologie suspectă, 11 copii provin de la grădinița Crescendo Montesori, a cărei directoare a amânat anunțarea imediată a părinților și a inspectorilor Direcției de Sănătate Publică Bihor. Dintre acești 11 copii, 7 au fost confirmați cu salmonella, unul a scăpat de bacterie, iar pentru alți 3 copii se așteaptă încă rezultatul probelor de laborator.

La cei 11 copii de la această grădinuiță, se adaugă și un adult – soția asociatului patroanei acestei grădinițe. Conform anchetei DSP Bihor, asociatul patroanei de la grădiniță ar fi dus, în data de 13 iunie a.c. mâncarea de la catering acasă, la copil, care în acea zi nu a fost dus la grădiniță. Imediat apoi copilul li s-a îmbolnăvit și a fost confirmat cu salmonella, iar acum a ieșit cu această bacterie și mama lui.

Alți 5 de la altă grădiniță

La cei 11 copii și adultul de la Montesori, se adaugă alți 5 copii de la o altă grădiniță din oraș, unde apăruse un caz confirmat de salmonella, dar s-a presupus inițial că fetița s-ar fi îmbolnăvit de la oul din maioneza salatei de vinete consumată în familie. Apariția altor cazuri la această grădiniță a extins ancheta medicală, care indică acum faptul că această micuță s-a îmbolnăvit la cea de-a doua grădiniță. Astfel, la această unitate, dintre cei cinci copii îmbolnăviți, 3 au ieșit pozitiv cu salmonella și pentru alți 2 se așteaptă încă rezultatele de la laborator.

Cealaltă grădi a anunțat pe loc

În prezent, la spital sunt internați 2 copii de la această grădiniță și 1 copil de la prima grădiniță cu probleme.

Spre deoseibire de modul de procedură al directoarei de la Montesori, la grădinița a doua, unde au apărut cazuri noi, medicul responsabil din acea unitate, informat corect despre toți copiii, a anunțat urgent DSP Bihor. Astfel, inspectorii medicali au avut posibilitatea să ia și probe alimentare, decisive pentru a descoperi cauza infecției.

Președinta acestei unități, a Asociației Joyful learning, Teodora Duță, a confirmat cazurile de salmonela și suspiciunile și spune că acum așteaptă analizele și speră ca micuții să se facă bine cât mai repede.

În schimb, la prima grădiniță, din cauza anunțării tardive a suspiciunilor de boală, medicii DSP nu au mai găsit nicio probă alimentară. Conform informațiilor tehnice, la grădinițe se păstrează 48 de ore mostre din fiecare aliment servit copiilor, pentru ca să se poată depista, în caz de nevoie, cauza eventualelor îmbolnăviri în colectivitățile de copii.

Părinții curajoși, excluși din grupul grădiniței de pe facebook

Informațiile din anchetă duc în acest moment la informația potrivit căreia ziua fatidică, după cum o numesc medicii inspectori, a infectării copiilor din prima grădiniță, a fost miercuri, 13 iunie a.c. Sanepidul a fost anunțat în 18 iunie a.c., la fel ca și părinții. Într-o comunicare transmisă pe grupul de facebook al grădiniței, în data de 18 iunie a.c., directoarea a anunțatpărinții doar luni, 18 iunie a.c.: “Bacteriile respective pot fi și in apa de la robinet cu care spalam fructele, in mancare, in mediu. In urma acestei epidemii maine (marți, 19 iunie – n.r.) va veni Sanepidul in control ca sa depistam si eliminam orice sursa posibila de infectie. Am inteles ca aceste bacterii se pot lua si pe calea aerului prin stranut sau tuse. Copiii se spala cu sapun pe maini inainte de fiecare masa, se sterg cu prosop de unica folosinta la parter si cu prosopul propriu la etaj. Nu se sare niciodata peste spalatul pe maini. Fetele de la cresa care schimba copiii folosesc nu doar sapun ci si dezinfectant pentru maini, Se spala si dezinfecteaza mesele dupa fiecare masa. La bai se foloseste microzit la toalete si chiuvete si cloramina cu sanytol si otet pe gresie. Orice am putea imbunatati o vom face cu siguranta, nu este nimic mai greu in acest tip de munca decat sa trecem prin asemenea spaime. Am avut din ianuarie control si de la Sanepid si de la DSV si totul a fost in regula. Copiii de la grupa mare s-au imbolnavit 9 in aceeasi zi joi, cei de la grupa lui Nati si Iulia doar de sambata incolo iar cei de la grupa lui Gabi si Oli nu stiu sa fie vreunul bolnav. Azi vom sti agentul patogen si poate vom intelege mai bine ce s-a intamplat ca sa putem evita astfel de situatii pe viitor. Am avut in acesti 3 ani in gradinita si cazuri de rotavirus care a ramas izolat la un singur copil, varicela la fel, un singur copil. Epidemii nu am avut de niciun fel decat acest rotavirus din iarna“.

De reținut că rând pe rând, părinții care au avut curajul să își pună semne de întrebare și să lupte pentru a salva copiii și pentru a nu se perpetua un astfel de precedent, au fost excluși din grupul grădiniței de pe facebook, inclusiv patronul firmei de catering.

Altă informație întărește ideea că directoarea grădiniței nu a sunat la Serviciul de gardă DSP Bihor (așa cum a declarat inițial pentru JB și Bihon, dar și inspectorilor sanitari), care funcționează non-stop, în timp de weekend. În fapt, directoarea ar fi efectuat niște apeluri telefonice la diverse servicii din DSP Bihor (luate greșit de pe internet), dar nicidecum la serviciul de permanență și urgență deschis non-stop în weekend.

Directorul DSP Bihor, dr. Daniela Rahotă, spune că dacă această directoare ar fi informat pe loc, medicii inspectori ar fi putut ajuta grădinița și copiii.

La analize!

Numărul persoanelor contaminate este încă fluctuant, funcție de simptome și de prezentarea la laborator.

Directorul DSP, dr. Daniela Rahotă, roagă părinții să se prezinte cu copiii la laboratorul acestei instituții, de pe str. Libertății din Oradea (în zilele lucrătoare, între orele 7:30 – 10:00), pentru realizarea analizelor medicale: „Așteptăm să vină cu încredere la laboratorul de microbiologie din cadrul DSP Bihor pentru efectuarea examenului coprobacteriologic și să apeleze la serviciile noastre de laborator, care dispune de aparatură exactă și performantă”.

Cine a intrat în bucătărie?

Extinderea anchetei medicilor DSP ar putea ajunge și la alte persoane, inclusiv la liceenii care fac practică la firma de catering care deservește cele două grădinițe.

Se știe deja că patronul acestei firme are copilul la prima grădiniță unde s-a depistat salmonella, deci se presupune că și-a luat toate măsurile igienice de siguranță pentru a nu infecta pe cineva. Prin urmare, se vehiculează varianta ca cineva să fi intrat în bucătăria firmei de catering și să fi manipulat mâncarea, cu mâini murdare etc.

Astfel, s-a dispus reluarea examenelor coprobacteriologice și de la personalul acestei firme urmând să se depisteze cine a mai fost în bucătăria de la catering pentru a depista cauza inițială a salmonellei.

Amintim că medicii inspectori, la fel ca și părinții care au avut curajul să vorbească inclusiv cu jurnaliștii, vorbesc de un singur scop: protejarea copiilor și atenționarea ca pe viitor, în unitățile cu copii „să nu se mai ascundă sub preș” informații despre existența unor focare de infecție ci să se anunțe, pentru a se putea interveni urgent și eficient, înainte să aibă de suferit micuții din colectivități.

