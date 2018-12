O casă pentru George – fiţi mai buni de Crăciun!

În timp ce majoritatea dintre noi ne înghesuim prin mall-uri şi magazine pentru a ne întâlni cu Moş Crăciun sau pentru a căuta cadouri pentru cei dragi, mai există familii care de abia au ce pune pe masă. Mai există persoane care nu au un acoperiş deasupra capului sau familii care locuiesc în cocioabe. Mai există copii pentru care viitorul este incert.

George este unul dintre aceştia. Are şase luni şi stă în căsuţa lui sărăcăcioasă de la marginea satului Cheresig, la granita Romaniei cu Ungaria. Satul este depopulat şi oamenii sunt săraci, însa George nu ştie că s-a născut într-una dintre cele mai sărace familii din sat şi din România. Casa are două camere: una în care plouă şi una în care stau George şi cei trei fraţi ai lui cu parinţii. Adică şase suflete îşi împart 10 metri pătrati. Tatăl lui Gerorge lucrează, iar mama sa, Ioana (27 ani), are grijă de cei patru copii.

Deşi sunt săraci, au puterea să zâmbească şi să îngrijească cei patru copii: George, David (3 ani), Cristi (7 ani) şi Cosmin (9 ani). Din păcate, parinţii lui George sunt doi dintre cei 1.176 de analfabeţi din judeţul Bihor (potrivit datelor AJOFM Bihor). Acest lucru îi va împiedica toată viaţa să iasă din sărăcie şi este posibil să îi influenteze negativ şi pe ceilalţi copii care studiază.

Casă vs alfabetizare

Este o poveste adevărată, dar, din păcate, reală, postată pe facebook de Vlad Sarca, unul dintre antreprenorii bihoreni, care şi-a propus să-i ajute pe cei şase.

„Pentru că nu pot să stau impasibil într-o astfel de situaţie i-am promis mamei lui George, Ioana, că voi face tot ce e posibil să le oferim o altă casă, cu condiţia ca ea şi soţul ei să înveţe să scrie şi să citească. Şi ea a fost de accord. Pentru că estimez că va costa câteva zeci de mii de lei să facem acest demers, vă rog să scrieţi un comment cu EU, toti cei care sunteţi dispuşi să puneţi umărul la acest proiect, printr-o sponsorizare sau în altă formă. Împreună schimbăm lumea, om cu om!”, scrie Vlad Sarca, pe pagina sa.

Acesta i-a informat pe cei interesaţi că în cursul lunii ianuarie va fi deschis un cont pentru donaţii, care va fi gestionat de Fundaţia Comunitară Oradea, care sprijină acest demers. „Căutăm şi o formă juridică prin care să ne asigurăm că parinţii şi copii vor locui în acea casă, iar părinţii se vor obliga să înveţe să scrie şi să citeasca, ca să îi scoatem din acest cerc vicios”, spune Vlad Sarca.

