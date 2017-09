O orădeancă va reprezenta România la Miss Planet

„Miss Planet este cel mai mare concurs de Miss la care am participat până acum. Este un concurs Miss şi Mister şi are ca participanţi reprezentanţi din toate colţurile lumii. Se diferențiază de celelalte concursui la care am participat până acum prin diversitatea probelor şi prin faptul că probele au loc în fiecare zi, nu doar la Finală. Nu mă sperie deloc acest aspect, dimpotrivă! Privesc acest concurs atât ca pe o provocare, cât şi ca pe o oportunitate de dezvoltare multilaterală”, ne-a spus Denisa.



Pe lângă clasicele probe de constume de baie şi rochii de seară, participanţii la Miss Planet sunt implicaţi în activităţi cu scop caritabil şi de salvare a mediului înconjurător. Aceştia vor fi supuşi unui interviu cu întrebări de cultură generală, dar şi unei probe de talent.

„Cel mai greu mi-a fost să mă pregătesc pentru momentul de talent deoarece, fiind în domeniul modei de aproximativ 7 ani, nu am avut timp să dezvolt şi altă artă, iar pentru un neprofesionist în ale dansului timpul a fost cam scurt şi am avut mici dificultăţi; nu m-am dat însă bătută şi am reuşit în final, alături de antrenoarea mea, Olga Melnicova-Nica, să pregătesc un moment foarte frumos. Sunt foarte mândră să reprezint a pentru a patra oară România la un concurs internaţional şi le mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest proiect, mai ales designerilor orădeni care mi-au pregătit ţinute spectaculoase, printre care: Ioana Silaghi, Camelia Roatiş, Adina Junc, Cristina Breteanu şi Diana Barbur, dar şi Anei şi lui Gheorghe Roman”, a spus reprezentanta ţării noastre la prestigiosul concurs de frumuseţe.