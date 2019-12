O tânără de 23 de ani luptă pentru soțul ei cu cancer la colon și băiețelul cu chisturi la cap

Drama unei familii ne-a fost semnalată de un cadru medical, a fost făcută cunoscută și pe site-ul demamici.ro, cu un scop pe care îl urmărește și JB&Bihon.ro: acela de a ajuta o familie, mai exact soțul și copilul mic al unei tinere orădence, amândoi foarte bolnavi.

Cum a început coșmarul

Alexandra Cotuț, 23 ani e din Oradea și are doi copilași: David, de 3 ani și jumătate și Rareș – de 1 an și 9 luni. Din păcate, Rareș se confruntă cu grave probleme de sanatate, iar soțul, Razvan, are cancer la colon, iar pe 4 decembrie. urmează să fie operat din nou.

Viața Alexandrei a luat o întorsătură neașteptată încă de când a aflat că este însărcinată, o sarcină așteptată, gemelară, care a decurs perfect până la 30 de săptămâni, când unul dintre puii ei a pierdut lupta pentru viață. Însă tânăra mămică a continuat să lupte până la 37 de săptămâni, o luptă pentru supraviețuire a mamei (deoarece viața ei era în pericol) și pentru a păstra cealaltă minune din burtica ei.

Copilul s-a născut în cele din urmă și azi este un băiețel voinic de 3 anișori. Alexandra a aflat ca soțul ei are cancer la colon când David avea 1 anișor și era deja însărcinată în câteva săptămâni. A aflat că are o tumoare prea mare și extinsă pentru a putea fi extirpată și astfel a început o perioadă de calvar, inclusiv cu un an de zile de chimioterapie, în urma căreia a rămas fără păr și a început să se usuce pe picioare.

Al doilea băiețel, cu probleme grave la cap

Însărcinată în 33 de săptămâni cu al doilea băiețel, Alexandra a primit încă o lovitură de la viață: la controlul de 33 de săptămâni, copilul era suspect de anevrism de vena Galeni, iar după un RMN fetal s-a confirmat diagnosticul. Mămica a aflat că în străinătate există șansa să fie operat dupâ naștere, fiind și acceptați de o clinică din Budapesta.

Prima operația a micuțului a avut loc la o săptămână după ce s-a născut. Intervenția a durat 6 ore, dar noaptea, micuțul a făcut hemoragie, nu a eliminat sângele și astfel au urmat alte 2 operații. A stat aproape 4 luni în comă indusă, cu aparat de oxigen. Și-a revenit, dar hemoragia a distrus o mare parte din creier.

Boli recidivante și extreme

S-au întors în România, iar după alte 2 luni, băiețelul a fost operat din nou. În același interval de timp, soțul ei a fost pentru a doua oară, tumoarea fiind îndepărtată cu succes.

Toate lucrurile păreau că merg spre normalitate, până în luna octombrie a.c., când au aflat că băiețelul are capul chisturi, cu edem cerebral și malformație arterio venoasă, iar soțului, în vârstă de doar 29 de ani, i-a recidivat tumora. Bărbatul e programat la operație azi, 4 decembrie a.c., la Cluj, unde a fost operat și în primele dăți.

Caută soluții pentru copil și pentru soț

Pentru băiețel, famila speră ca salvarea să fie posibilă undeva în străinătate, unde se cunosc și alte metode, proceduri. Pentru moment, părinții caută variante, deoarece răspunsul din Budapesta, București și de la 3 medici din Cluj este că are nevoie de 2 operații, jumătate din creierul lui fiind distrus de la primele operații.

Dacă vor alege să îl opereze acum, va fi distrusă și cealaltă parte din creier, rămânand astfel într-o stare vegetativă, fiind nevoie și de o altă operație, prin care trebuie îndepărtat osul gâtului pentru a ajunge la blocajul din mijlocul cerebelului. În plus, micuțul are multe chisturi la nivelul capului, care riscă să se spargă și să se înmulțească, spune mama. Din acest motiv familia caută proceduri salvatoare pentru băiețel.

Cine dorește să ajute această familie, am rugămintea să contacteze pe mămică și îi puteți sprijini financiar donând bani în contul deschis pe numele Alexandrei: Cotuț Alexandra Ioana: RO15 BRDE 050S V977 2864 0500