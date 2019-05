Oameni și tehnologii pentru industria viitorului, la Demo Metal și Demo Plast (Vest) 2019

Pe lângă organizarea simultană a celor două evenimente, Demo Metal și Demo Plast Vest, NOUTATEA absolută a acestei ediții este proiectul – SMART FACTORY, abordare în premieră în România a prezentării tehnologiilor Industry 4.0.

SMART FACTORY vine în întâmpinarea pasionaților de tehnologie și a celor interesați de descoperirea și testarea celor mai moderne soluții smart pentru profitabilitate, printr-un proiect inițiat de T&T. SMART FACTORY este spațiul în care viitorul fabricației își face loc în procesele de producție curente. Aici veți găsi cele mai noi tehnologii și specialiștii și companiile care vă pot introduce în industria viitorului (mai multe detalii, pe www.demometal.ro/vest).

Ca la fiecare ediție, în cadrul Demo Metal și Demo Plast Vest 2019 vor fi lansate în premieră pe piața românească diverse echipamente și tehnologii dedicate celor două domenii. De asemenea, de la standurile companiilor nu lipsesc ofertele speciale.

În plus, la această ediție, în standul Teximp va putea fi văzută mașina HAAS NASCAR, iar în zona SMART FACTORY vom putea vedea industria auto din România „oglindită” în mașina „made in Transilvania”. Nu în ultimul rând, ne bucurăm să anunțăm prezența a 6 echipe de robotică de la licee din Arad și Ineu care, sub coordonarea echipei WIRE IMPULS de la colegiul național „Vasile Goldiș” din Arad, vor aduce în expoziție atmosfera competițiilor de robotică, prin meciuri demonstrative.

Având în vedere succesul înregistrat la edițiile anterioare, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER) va organiza și la această ediție întâlnirile B2B din cadrul Business Accelerator Industrie.

De asemenea, ca de fiecare dată, vizitatorii sunt așteptați să participe la workshop-uri pe diverse teme, organizate de companiile expozante (pentru detalii, urmăriți www.demometal.ro/vest sau www.demoplast.ro/vest).

Companiile expozante, mari branduri internaționale dar și companii locale aparținând ambelor domenii, vă așteaptă în cadrul Demo Metal și Demo Plast (Vest) 2019, cu invitația de a compara oferta variată și de a alege cele mai bune soluții pentru provocările pe care le întâlniți în producție.

Vă așteptăm la cel mai dinamic eveniment dedicat industriei:

Demo Metal și Demo Plast (Vest) 2019, 22-25 mai, Expo Arad!

Pentru înregistrare accesați: www.demometal.ro/vest și www.demoplast.ro/vest

