Oferta aniversara la OFTALMOLOGIE pentru operatiile de cataracta

In perioada 6 august- 31 octombrie 2018, toate persoanele asigurate, indiferent de varsta sau venit, care necesita operatie de cataracta, vor beneficia de un pachet special, care presupune o reducere intre 30-50% lei pentru aceasta interventie chirurgicala, in functie de tipul cristalinului.

Operatiile de cataracta se vor efectua in regim de spitalizare de zi, astfel incat pacientii nu vor fi nevoiti sa fie internati pe mai multe zile. In plus, postoperator, pacientii vor fi planificati si monitorizati de catre medical curant, saptamanal, in prima luna dupa interventia chirurgicala.

INFORMATII DE BACKGROUND

Cabinetul de Oftalmologie din cadrul SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA ofera servicii de calitate cu aparatura

performanta, efectuate cu profesionalism de catre medici cu multa experienta, fapt ce ofera siguranta pentru pacientii nostri. Departamentul de Oftalmologie dispune de paturi atat in regim de spitalizare continuă cat si in regim de spitalizare de zi şi sunt repartizate la etajul II al SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA. Blocul operator oftalmologic este dotat cu aparatură medicală de ultimă generaţie, cu microscop operator Laica F40 si facoemulsificator Alcon Infiniti IP, fapt ce permite efectuarea intervenţiilor chirurgicale prin microincizii (1.2-2.0 şi 2.2 mm), respectiv recuperarea postoperatorie a bolnavilor mai rapida (24-48 ore). Dotarea departamentului de Oftalmologie implică şi 2 lasere (laser de pol anterior – folosit în tratamentul cataractei secundare şi în tratamentul glaucomului).

De retinut ca in afara spitalizărilor continue, se

efectuează şi spitalizări de zi, care permit evaluarea funcţiilor vizuale a bolnavilor cronici (cu glaucom, retinopatie diabetică, atrofie de nerv optic şi retinopatie pigmentară). Promotia actuala se realizeaza tot in regim de spitalizare de zi, fapt esential pentru pacientii activi, care isi pot relua activitatile cotidiene mai repede.

Cei care necesita interventii chirurgicale de cataracta, sunt rugati sa se programeze pentru consult initial la OFTALMOLOGIE cu bilet de trimiere de la medicul de familie, la Call Center 0259.444444.

