Oferte de angajare pentru ingineri, pentru sectorul comerţului şi HORECA

Dintre acestea, 816 se află la Oradea. Persoanele cu studii superioare au de ales dintre 88 de job-uri. Au şanse de angajare agenţii contractări şi achiziţii, agenţii de vânzări, analiştii calitate, analiştii financiari, consilierii, contabilii, economiştii, fiziokinetoterapeuţii, inginerii de mai multe specializări (mecanic, proiectant, calitate, căi ferate, electronişti, construcţii civile, maşini unelte, proiectanţi, IT, producţie, etc), managerii proiect, managerii marketing, managerii vânzări, programatorii, recepţionerii, topografii, etc.

Studii medii

Pentru persoanele cu studii medii sau şcoală profesională sunt disponibile 534 de locuri de muncă în meserii diferite. Dintre acestea punctăm: agenţi comerciali, agenţi de curăţenie, agenţi de pază, agenţi de securitate, agenţi vânzări, analişti calitate, asistenţi medicali, băieşi, barmani, bucătari, cameriste, casieri, confecţioneri îmbrăcăminte şi încălţăminte, controlori calitate, contabili, debavuratori, dispeceri, dulgheri, electricieni, fierari betonişti, fochişti, frezori, gestionari, instructori de fitnes, instalatori, lăcătuşi mecanici, lucrători comerciali, maseuri, mecanici auto, montatori subansamble, operatori CNC, operatori mase plastice, operatori producţie, ospătari, recepţioneri, sculeri matriţei, şoferi, stivuitorişti, sudori, tâmplari, tehnicieni mentenanţă, tractorişti, zidari, zugravi, etc.

Muncitorii necalificaţi au la dispoziţie 194 de oferte. Acestea sunt pentru posturi ca: ambalatori, ajutor de bucătar, infirmieri, îngrijitor clădiri, îngrijitor spaţii verzi, lucrător în bucătărie, manipulant marfă, operator producţie, etc.

În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 19 oferte de angajare, la Beiuş – 24, la Marghita – două şi la Salonta – 14. Persoanele interesate de un loc de muncă se pot adresa AJOFM Bihor, strada Transilvaniei, nr. 2.