Olimpiada liceenilor „tâmplari” la Oradea, fără bihoreni!

Liceenii claselor a XI-a și a XII-a, din mai multe județe ale țării, viitori meseriași în prelucrarea lemnului, s-au întrecut la Olimpiada Națională dedicată lor. Evenimentul a avut loc la Oradea, însă din păcate județul nostru nu a avut nici un reprezentant în cadrul Olimpiadei. Motivul ne-a fost destăinuit de Florian Mieluț, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Acesta a spus pentru Jurnalul Bihorean că „județul nostru nu a avut nici un reprezentant la această Olimpiadă având în vedere că la noi în județ nu există clase de a XI-a și a XII-a cu domeniul specific Prelucrarea Lemnului”.

Colegiul Tehnic „Transilvania” din Oradea a fost gazda Olimpiadei Naționale la disciplinele din Aria Curriculară – Tehnologii, domeniul – Fabricarea Produselor din Lemn. Olimpiada s-a adresat tuturor elevilor din clasele a XI-a și a XII-a de la unitățile tehnice de învățământ din țară care au inclusă în programa școlară disciplina Prelucarea Lemnului.

Olimpiada s-a desfășurat în perioada 24 – 28 aprilie. La ea fiind prezenți 32 elevi (16 elevi de clasa XI-a și 16 de clasa a XII-a) și profesori însoțitori din 20 de județe și din București. Elevii participanți au avut de trecut două probe: proba scrisă și proba practică.

Bănuți puțini, dar buni

La final, într-un cadru festiv, în sala de festivități a Colegiului Tehnic „Transilvania” cei mai buni au fost premiați cu diplome și au primit bani. Recompensarea bănească a provenit din fondurile Ministerului Educației și din partea sponsorilor.

Astfel, pentru Premiul I s-au acordat 350 de lei (150 de lei de la ME plus 200 de lei de la sponsori), Premiul II – 265 de lei (115 lei ME + 150 de lei sponsori), Premiul III – 185 de lei (85 de lei ME + 100 de lei sponsori) și pentru fiecare mențiune 130 de lei (65 de lei ME + 65 de lei sponsori). Valoarea totală a premiiilor în bani fiind de 2.250 de lei.

Premianții din acest an la clasa a XI-a au fost: Lukas Alin Alexandru (Liceul Tehnologic „Retezat” din Uricani, jud. Hunedoara) – Premiul I; Pavel Paraschiv (Colegiul Tehnic Forestier din Piatra Neamț) – Premiul II; Gheorghe Florin Popescu (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, jud. Suceava) – Premiul III. Pe lângă aceștia alți trei elevi au primit mențiuni.

La clasa a XII-a au fost desemnați premianţi: Daniel Andrei Filip (Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, jud. Prahova) – Premiul I; Gabriela Ionela Leonte (Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași) – Premiul II; Florentina Ioana Gude (Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” din Supuru de Jos, jud. Satu Mare) – Premiul III. Acestora li s-au alăturat încă doi elevi care au luat mențiuni.

Toți participanții, alături de profesori au fost cazați în internatul Colegiului Tehnic „Transilvania” din Oradea, unde le-a fost asigurată și masa.