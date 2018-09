ORA Jazz Festival – „grefă” culturală, cu gândul la viitor

O cură intensivă de jazz este oferta primei ediții a ORA Jazz Festival, eveniment organizat de Agenția pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune împreună cu Asociația Culturală Mono. Aceasta aduce în proiectul comun cu Municipalitatea experiența de peste 20 de ani în organizarea unor evenimente care sunt deja branduri în domeniu, cel mai cunoscut „produs” fiind Gărâna Jazz Festival.

Simona Giura, în numele Mono, și viceprimarul Florin Birta au expus principalele coordonate ale evenimentului orădean, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și singurul artist cu origini române din festival, Robert Lucaciu.

Vicele a început prin a puncta că Executivul avea în plan dezvoltarea unui festival de jazz în Oradea, dar că, până acum, nu și-a aflat parteneri potriviți. Prin colaborarea cu Asociația Mono, se implantează în Oradea o rețetă care s-a dovedit de succes – Gărâna Jazz are deja peste 20 de ani, iar Timișoara Jazz are 10 ani – și nu mai e nevoie de experimente locale.

Primăria contribuie cu 30.000 de euro, sumă care acoperă onorariile artiștilor, restul cheltuielilor fiind suportate de Mono. Birta consideră acest aport ca o amorsare a unui eveniment care, în timp, va ajunge să se autofinanțeze.

Un brand nou

Reprezentanta Asociației Mono spune că, venind la Oradea, au încercat să creeze un brand nou-nouț, deși exista și posibilitatea organizării unei variante orădene a festivalurilor deja celebre, un soi de Gărâna Jazz – ediția Oradea.

Organizatorii sunt încrezători că prima ediție va fi urmată de altele.

„Când am intrat în sinagogă și am văzut spațiul, am știut imediat că acesta este locul pentru eveniment”, spune Simona Giura.

Numele ales pentru festival, ORA, are mai multe semnificații: pe lângă că e, evident, jumătate din Oradea, este și un nume de fată cu origini ebraice, cu semnificația de „lumină” sau „speranță”.

Fiecare seară va începe cu câte un solo. Festivalul reunește la Oradea 21 de artiști din 10 țări, unele dintre spectacole fiind multimedia, iar altele în premieră în România.

Sâmbătă seara, spre exemplu, spectacolul duoului finlandez Verneri Pohjola & Mika Kallio cu albumul „Animal Image” va fi dublat de proiecția filmului cu același nume, care a inspirat și albumul. Doar că imaginile nu vor fi proiectate pe un ecran, ci pe pereții clădirii, folosindu-se diferitele elemente specifice de arhitectură.

Spectacolul „Everybody Loves Angels” al pianistului norvegian Bugge Wesseltoft” va fi prezentat în premieră națională, la Oradea. Organizatorii spun că l-au dorit adus în țară, dar nu se preta condițiilor de la Gărâna. Albumul a fost, de altfel, înregistrat într-o catedrală din nordul Norvegiei.

Public fidel

Simona Giura spune că oferta orădeană a captat atenția publicului cunoscător din țară și din Ungaria – au fost cumpărate bilete sau abonamente din București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Timișoara, Arad, Debrețin sau Budapesta. Au fost vândute deja peste 100 de abonamente.

Costul unui bilet este de 80 lei/zi, respectiv 210 lei pentru toate cele trei zile. Au fost puse în vânzare 750 de bilete.

Program ORA Jazz Festival, 14-16 septembrie 2018

Vineri, 6 p.m.

Adam Ben Ezra (Israel)

Arne Jansen Trio – Nine Firmaments (Germania)

Bansal Trio (Norvegia, Cehia)

Sâmbătă, 15 septembrie, 6 p.m.

Renaud Garcia-Fons – Double Bass 1001’s voices (Franța)

Grégory Privat Trio – Family Tree (Franța, Canada)

Verneri Pohjola & Mika Kallio Duo – Animal Image (Finlanda)

Duminică, 16 septembrie, 6 p.m.

Bugge Wesseltoft – Everybody Loves Angels (Norvegia)

Omer Klein Trio – Sleepwalkers (Israel)

radio.string.quartet – In Between Silence (Austria, China-Taiwan, Germania, Olanda)