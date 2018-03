Oradea sărbătorește pentru a zecea oară Ora Pământului

Ediția din 2018 este una aniversară pentru Oradea, fiind cel de-al zecelea an consecutiv în care orădenii sărbătoresc „Ora Pământului”. Evenimentul are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice.

Evenimentul se va desfășura simultan în 28 de județe și peste 50 de localități: București, Ilfov, Brașov, Iași, Cluj, Constanța, Bihor, Dolj, Timiș, Arad, Alba, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, Covasna, Argeș, Bacău, Harghita și Vaslui.

Sâmbătă, 24 martie, începând cu ora 20:30, în cele mai importante orașe din lume va fi oprit iluminatul publicitar și cel în scop turistic, fără a afecta iluminatul public și siguranța populației. Oamenii din întreaga lume sunt încurajați să oprească timp de 60 de minute orice sursă consumatoare de energie electrice(becuri, calculatoare, laptop-uri, telefoane).

Orădenii sunt așteptați să sărbătorească Ziua Pământului în Parcul 1 Decembrie, printre mii de gulguțe, care vor lumina aleile parcului.

Program Earth Hour Oradea 2018

În Oradea, evenimentul va reuni prin cântec, în Parcul 1 Decembrie, peste 400 de copii sub sloganul internațional „Dăruiește naturii din energia ta!”. Sub coordonarea Nicoletei Țâmpu, dirijoarea Corulului Liceului Greco-Catolic “Iuliu Maniu””, copiii și tinerii din Oradea, timp de o oră, vor umple orașul de energie prin propria lor stare de bine și prin căldura vocilor reunite.

ora 19:30 – aranjarea gulguțelor in Parcul 1 Decembrie

ora 20:30 – stingerea parţială a luminilor din centrul oraşului;

– stingerea luminilor exterioare şi de iluminat ambiental în Parcul 1 Decembrie timp de 1 oră;

– aprinderea sub formă de lumânări a logo-urilor organizatorilor Rotaract Club Oradea și simbolul ediţiei din acest an, pentru a răspândi informarea legată de importanţa folosirii cu atenţie a resurselor naturale şi accentuarea unui mod de viaţă sustenabil.

interval orar 20:30 – 21:15 – Concert Cantus Mundi

interval orar 21:15 – 21:30 – Jongleri cu foc