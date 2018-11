Orădeanca Chis Maria Ioana a câștigat trofeul Festivalului Lira

Peste 200 de copii din toată țara au participal la concursul muzical din orașul Tautii Mageraus. Evenimentul s-a desfaurat pe trei sectiuni principale: muzica usoara, populara si clasica, precum si sectiunile secundare: „debut Pasi spre scena” si „Vreau sa arat ca pot – Vocea de 5 stele.

Juriul competiției a fost format din Ovidiu Anton, Diana Pop, Nora Denes, Ioan Man, Mihaela Bob și Tudor Manea.

Premiul cel mare

30 de elevi din cadrul Meda Music s-au remarcat în cadrul Festivalului Lira. Alături de profesoara Meda Horjan, elevii s-au întors acasă cu numeroase premii. Premiul cel mare pentru categoria muzica ușoară a fost câștigat de Chiș Maria Ioana, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea.

„Festivalul Lira este un festival drag sufletului meu, multumesc organizatorilor pentru profesionalism si buna organizare, multumesc juriului pentru acest trofeu care reprezinta o piesa importanta in dezvoltarea mea ca si artist si de asemenea multumesc doameni profesor Meda Horjan pentru toată susținerea și îndrumarea pe care mi-o ofera. Ii multumesc ca este alaturi de mine si imi da incredere in ceea ce fac. Festivalul Lira este intr-adevar un Festival al Prieteniei”, transmite Chis Maria Ioana, castigatoare Trofeului Lira 2018.

Secțiunea „Vreau să arăt că pot” a fost câștigat tot de o orădeancă, Iulia Cotuț.

„Sunt deosebit de onorata sa am acesti minunati copii in familia Meda Music! 30 de copii au reprezentat Asociatia Culturala Meda Music Oradea la Festivalul Lira 2018. In cele trei sectiuni: Interpretare muzica usoara, Vreau sa arat ca pot (Vocea de 5 stele ) si Grupuri, copiii mei au obtinut urmatoarele premii: Trofeul sectiunii Interpretare-Maria Chis Trofeul sectiunii Vreau sa arat ca pot-Vocea de 5 stele-Iulia Cotut 5 Lira grupei (Trofee pe categorii de varsta) – Ariana Chirea, Iulia Cotut, Ariana Buboiu, Dalia Milian si Mara Dinis”, precizează profesoara Meda Horjan,

În total, copiii de la Meda Music au obținut 14 locuri I, 9 locuri II, 5 locuri III si 2 mentiuni.